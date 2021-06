ВОЗ оценил опыт владимирских фтизиатров в борьбе с туберкулезом во время коронавируса

. Фото: Александр УТКИН

Мы привыкли к тому, что во Владимирской области всегда все плохо с медициной. Да что там говорить, вон новый вице-губернатор по социальной политике Ольга Гребнева на первой своей встрече с журналистами заявила, что в 33 регионе вообще нет системы здравоохранения. Однако иногда владимирские медики все-таки показывают класс.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила проект от фтизиатров Владимирской области в свою публикацию «Программные инновации для решения проблем борьбы с туберкулезом в условиях пандемии Cоvid-19» (Programmatic innovations to address challenges in tuberculosis prevention and care during the Covid-19 pandemic).

В данной публикации, подготовленной ВОЗ в рамках глобальной программы борьбы с туберкулезом (Global Tuberculosis Programme), рассматриваются наиболее успешные примеры реализации противотуберкулезных программ в разных странах в условиях пандемии. В частности, представлен инновационный опыт из России, Украины, Индии, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Гватемалы, Доминиканской Республики, Эфиопии, ЮАР и других государств.

Владимирский опыт стал единственным российским проектом в этой публикации. Проект «Город без туберкулеза: Владимир», руководителем которого выступил главный врач Владимирского центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков, направлен на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза среди жителей региона. Делается это за счет предупреждения развития активной формы болезни у лиц с латентной туберкулезной инфекцией.

Владимирские фтизиатры проводили контрольные обследования каждый месяц в период лечения латентной туберкулезной инфекции и через 12 и 24 месяцев после первичного скрининга на туберкулез. Прием препаратов осуществлялся под наблюдением добровольных помощников, отобранных из окружения пациентов, и посредством видеоконтроля.

В итоге, по данным на третий квартал 2020 года, скрининг на туберкулез прошли 3500 человек. Из 420 человек, обследованных с подозрением на туберкулез, этот диагноз подтвердился у 21, что составило 5 процентов от обследованных. Из 398 человек, начавших превентивное лечение, полный курс прошли 280 человек (70 процентов), остановили курс лечения из-за нежелательных явлений – 40 человек (10 процентов), а досрочно прервал курс лечения 51 человек (13 процентов). Продолжили прием препаратов 27 человек (7 процентов).

Среди тех, кто прошел полный курс в период лечения латентной туберкулезной инфекции и последующего наблюдения, не было выявлено ни одного случая туберкулеза, в то время как в группе наблюдения и среди тех, кто преждевременно прервал профилактику, выявлено 2 случая заболевания активным туберкулезом.

По результатам скрининга среди всех групп риска выявлен 21 случай активного туберкулеза, среди которых 71 процент составляют бездомные. Среди этой же группы был зафиксирован наиболее высокий уровень преждевременного прерывания курса превентивного лечения (33 процента от начавших лечение).