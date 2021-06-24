Во Владимирской области от коронавируса привилось менее 20% жителей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области, в которой еще недавно число заболевших коронавирусом оставалось стабильным, ситуация резко ухудшилась. Если 23 июня заболел 121 человек, то 24 июня – уже 139 человек, и по прогнозам ведомства число заболевших продолжит расти. Причин взрывного роста в региональном управлении Роспотребнадзора называют две: соседство с Москвой и Подмосковьем, которые дают 60% заболевших в стране и где работают многие владимирцы, и тотальное игнорирование ограничительных мер, в том числе масок. Добавляют проблем и переполненные из-за транспортного кризиса автобусы, а также очереди, в том числе на вакцинацию от коронавируса. Сейчас в области идет третья волна коронавируса, и, хотя, на сегодняшний день индийского штамма в регионе не выявлено, проходит она иначе, чем две предыдущие.

Марина Колтунова Фото: Полина Немчинова

- Волна идет по другому сценарию, и если в первые две вы не заболели или переболели легко, это не значит, что вы не заболеете сейчас, причем с более серьезными осложнениями, - предупреждает официальный представитель Роспортебнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Если в предыдущие волны коронавируса болели в основном пожилые люди, то сейчас удар пришелся на молодежь и людей среднего возраста. За прошлую неделю число заболевших коронавирусом среди жителей 30-49 лет выросло в 2,4 раза, а среди молодежи 18-29 лет – в пять с лишним раз. Коэффициент распространения инфекции стремительно растет – с 0,99 на 15 июня до 1,64 на 24 июня. При этом число вакцинированных повышается медленно: пока привито 19,2% жителей региона, а популяционный иммунитет остается на уровне 40,4%. В региональном Роспотребнадзоре не исключают, что в ближайшее время область ждут новые коронавирусные ограничения, например, могут сделать свободные от коронавируса зоны в ресторанах и кафе, но вероятнее просто закроют весь общепит.

- На сегодняшний день предложений по обязательной вакцинации отдельных групп жителей нет, но они появятся, если ситуация будет ухудшаться, - предупреждает Марина Колтунова.

Пока в ведомстве предлагают наращивать темпы вакцинации и делать больше ПЦР-тестов в сутки, и напоминают о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и рассадку в кафе не более 50%. Кстати, одна из причин, по которой Роспотребнадзор настаивал на запрете массовых мероприятий на свежем воздухе, в том числе крестных ходов, – на них сложно контролировать соблюдение ограничений.