. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В администрации города Владимира рассказали о ходе ремонтных работ на отдельных объектах, а также затронули тему благоустройства некоторых муниципальных территорий.

Соловьиный пруд

Как известно, 2026 год стал временем сразу нескольких масштабных проектов, реализуемых на территории областного центра. Заместитель главы администрации города Владимира Михаил Голубев напомнил, что в рамках программы по формированию комфортной городской среды работы развернулись на бульваре Художника Иванова, на Соловьином пруду и на территории, расположенной за зданием Областной филармонии.

Говоря о бульваре Художника Иванова Михаил Голубев отметил, что благоустройство этого объекта было разбито на несколько контрактов, и в 2026 году велись работы в рамках третьего и четвертого этапов. Четвертый завершен полностью, в то время как по третьему ведется приемка.

- По данному объекту образовалась экономия денежных средств, которая будет направлена на закупку малых архитектурных форм. Их установят здесь же в течение этого года, - отметил Михаил Голубев.

Что касается пространства за Областной филармонией, что находится на стыке проспекта Ленина и улицы Студеная гора, то здесь работы тоже практически закончены. Последним в списке мероприятий здесь стала установка павильона, туалета и качелей. Заместитель главы горадминистрации признал, что подрядчик несколько задержал их поставку, из-за чего срок вышел к концу ноября, однако все необходимое оборудование во Владимир привезли.

А вот Соловьиный пруд Михаил Голубев назвал одним из самых сложных объектов. Дело в том, что здесь пришлось заниматься не просто благоустройством, а проводить полный слив воды, очистку дна водоема и укрепление его берегов.

В сущности, к концу осени на Соловьином пруду осталось лишь до конца установить малые архитектурные формы, завершить монтаж качелей на пирсах и забора. Также чуть ранее была закончена работа по подключению скважин.

По словам Михаила Голубева, благоустройство на этих объектах должно быть полностью завершено самое позднее к середине декабря. Так что сразу три общественных пространства Владимира существенно преобразятся.

Михаил Голубев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Объем кровли

Впрочем, есть и более сложные объекты, по которым еще предстоит немалый фронт работ. Начальник управления архитектуры и строительства администрации города Владимира Игорь Соловьев сообщил, что главной заботой оказался капитальный ремонт здания ДК Молодежи. К сожалению, подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и буквально перед зимой оставил учреждение с частично разобранной кровлей.

Теперь властям предстоит найти новых, более добросовестных строителей, а сейчас проводится работа по консервации крыши до того времени, пока работы не возобновятся. С нерадивого подрядчика власти планируют взыскать неустойку и штрафы. Кроме того, руководство города обратилось в правоохранительные органы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании.

Аналогичный ремонт в 2026 году начался и в театре «Разгуляй», где тоже меняли кровлю. Увы, здесь также случилась накладка со сроками, но ситуация тут кардинально лучше, чем в ДКМ.

- На сегодняшний день к работам привлечена субподрядная организация, и ремонт продолжается. Основной объем крыши закончен, выполнена большая часть работ по фасаду здания. Сейчас перед нами стоит задача сделать крышу и войти в зиму с кровлей над зрительным залом, - уточнил Игорь Соловьев.

В целом ремонт учреждения должен завершиться максимум в течение месяца, а подрядчик и вовсе обещает уложиться в более короткие сроки. Если все пойдет по плану, коллектив «Разгуляя» сможет вернуться в свои стены в 2027 году.

Игорь Соловьев упомянул и о школе №33, в которой также пока еще не закончен капитальный ремонт. По словам главы городского управления архитектуры и строительства, сейчас власти Владимира всячески побуждают подрядчика наращивать темп работ и увеличивать число людей на объекте.

Стоит сказать, что эта работа действительно дает плоды. Так, в здании удалось включить отопление, и благодаря этому ремонтники смогли приступить к мероприятиям, которые нельзя проводить в условиях низких температур.

Тем не менее, с учетом того, что подрядчик выбился из графика, его тоже ожидают штрафные санкции.

Переезд

Важно отметить, что на время ремонтных работ сотрудники и творческие коллективы театра «Разгуляй» и ДК молодежи не прервали работу и временно разместились на площадях других учреждений Владимира.

Так, театр «Разгуляй» временно перебрался в Центр культуры и искусства на Соборной. Туда же перебазировалась и часть коллективов из ДКМ.

Руководитель управления культуры администрации города Владимира Елена Ермакова напомнила, что ДК молодежи является одним из ведущих учреждений города в своем роде. В нем занимаются около 700 человек, разбитых на 20 коллективов разных возрастов - от детей до пенсионеров. Все они либо уже переехали на новые площадки, либо сделают это в ближайшее время.

- В целом уже определены учреждения, где будет заниматься каждое из клубных формирований. Нам осталось решить ряд организационных вопросов, - заявила Елена Ермакова.

Так, некоторым творческим коллективам предложили переезд в школы №26, 19, 8 и в лицей №14. Однако люди приходят заниматься после работы, в связи с чем встал вопрос о продлении работы этих школ, а также об организации их охраны в более позднее время. Эти нюансы в горадминистрации обещают решить в течение нескольких дней.

- Кроме образовательных учреждений, мы заходим в ДТЮ, в музыкальные школы №1 и №6, а также в Городской дворец культуры, - добавила Елена Ермакова.

Еще одним вариантом размещения тех, кто временно покинул ДК молодежи, стали стены новой школы в микрорайоне Веризино. Это огромное по площади здание вполне может вместить желающих, и этот вопрос сейчас тоже находится в проработке.

- В целом ситуация для всех понятна — и для нас, и для руководителей творческих коллективов ДК молодежи. Я думаю, что это время нужно просто пережить. У каждого дома бывает ремонт, и мы тоже испытываем определенные неудобства. А в данном случае большое здание ни разу не ремонтировалось, и конечно на первом месте стоит вопрос безопасности, - заключила Елена Ермакова.