Станция СМП Владимира на улице Матросова. Фото Правительства Владимирской области.

Вот уже несколько лет на территории Владимира планируется строительство новой Станции скорой медицинской помощи взамен старой, что работает на улице Матросова. Более того, власти региона намеревались сделать систему скорой централизованной, но пока этим замыслам не суждено сбыться.

Попытка объединения

Планы по строительству нового здания Станции скорой помощи Владимира появились минимум с 2019 года, причем даже создавался специальный проект, а в Добром нашли потенциальную площадку под ее возведение в районе улицы Растопчина, неподалеку от ТЦ «Глобус».

Также в прежние годы объявлялось о планах создать единую систему СМП. Замысел был таков, что в регионе будут пять крупных станций: во Владимире, Муроме, Вязниках, Коврове и Гусь-Хрустальном, а более мелкие присоединят к ним.

Однако со временем стало ясно, что реформа «скорой помощи» забуксовала — попытки объединения отделений в муниципалитетах вызвали недовольство как со стороны сотрудников, так и со стороны жителей, а проблемы с доездом до пациентов все еще сохранялись.

Тем не менее, назначенная в 2025 году и.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева удивилась, что в регионе до сих пор не централизована система СМП, но ничего конкретного о перспективах централизации не сообщила.

Целесообразность

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания Владимирской области в первом чтении принимался проект регионального бюджета на ближайшую трехлетку. Депутат Антон Клюев спросил выступавшего с докладом министра финансов региона Максима Васенина, как обстоят дела со строительством нового здания ССМП Владимира. Парламентарий заметил, что земельный налог под участок оплачен, а стройка так и не сдвинулась.

Тут Максим Васенин рассказал, что будущий год в плане капитального строительства вообще не предусматривает грандиозных начинаний. Регион взял курс на достройку того, что уже строится.

- Акцент смещен на ремонтные работы. По поручению губернатора дополнительные средства направляются, во-первых, на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, или на ремонт станций СМП, которые сегодня существуют, - объяснил Максим Васенин. - Если мы говорим о строительстве новой станции, здесь тоже, увы, никаких простых решений нет. Эта проблема упирается не столько в финансирование, сколько в выбор земельной площадки. Эти дискуссии ведутся несколько лет только на моей памяти.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Тут министр финансов добавил, что вопрос заключается еще и в организации деятельности СМП, очевидно, имея ввиду централизацию.

- Как станции и отделения «скорой разместить с точки зрения оптимального покрытия территории Владимирской области? С учетом компактности территории региона возникает вопрос: а требуется ли новое здание станции? Может быть, как раз целесообразнее было бы сосредоточиться на приведении в надлежащее состояние тех помещений, какие у нас сейчас есть, - резюмировал Максим Васенин.

Проще говоря, коллективу Станции «скорой помощи» Владимира в ближайшие годы так и придется ютиться в старом доме на улице Матросова, а централизация службы и вовсе зависла в воздухе. Очевидно, в обозримом будущем здесь тоже не будет никаких перспектив.