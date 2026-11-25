Трактор сгребает снег с новой стоянки и проезжей части. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Эпопея с благоустройством двора дома №35 по улице Нижняя Дуброва претендует на звание самой скандальной в 2026 году. Этот объект остался последним из почти 90 дворов, которые планировали облагородить в минувшем летнем сезоне в рамках региональной программы «Благодвор» во Владимире, но работы там не закончены до сих пор. Более того, 25 ноября подрядчик решил укатать двор в асфальт прямо во время сильнейшего циклона, когда снег валил громадными хлопьями, а сам двор завалило снегом по щиколотку.

Обещание

Мы уже не раз писали о ситуации здесь: жители многоэтажки посетовали, что подрядчик еще в сентябре снял асфальт, уложил на дорожки и проезжую часть щебень, а потом куда-то пропал. Наступила глубокая осень, но асфальт во дворе так и не появился.

Наконец, несколько дней назад строители все же вышли на работу и заасфальтировали тротуары, однако проезжая часть вместе с новенькой стоянкой, которую тоже организовали в рамках благоустройства, так и осталась «голой».

Заместитель главы администрации города Владимира Михаил Голубев 24 ноября рассказал, что последние работы в рамках «Благодвора» уже практически закончены, и его сотрудники приступили к объезду территорий для приемки. По его словам, все труды завершат максимум до конца недели, и никто не оставит дворы брошенными до весны.

К сожалению, едва замглавы города произнес это обещание, за окном повалил снег. Тут же встал вопрос о целесообразности проведения работ в условиях зимы. Но уже наутро жильцы дома №35 по улице Нижняя Дуброва сообщили нам, что к ним прикатила дорожная техника, которая приступила… к подготовке укладки асфальта, несмотря на снег.

В самом дворе открылась картина, достойная пера мастера: трактор изо всех сил счищал снежный покров с покрытой щебенкой стоянки, причем часть щебенки вместе со снегом сгружал на газоны. Сам асфальт еще не подвезли, но поблизости в ожидании своего часа застыли пара катков и асфальтоукладчик, а пешие рабочие пока согревались горячим чаем.

Расчистка щебенки от снега для укладки асфальта. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В рамках благоустройства

Председатель ЖСК Фаина Турченкова только вздыхает: у нее ушло много сил и времени, чтобы войти в программу «Благодвор», она лично обращалась к председателю горсовета Николаю Толбухину и затем к начальнику управления ЖКХ администрации города Владимира Алексею Шумнику. Она же собирала все документы, проводила собрание жильцов и вот уже три месяца, по ее признанию, живет как на иголках. Всему виной странная ситуация с подрядчиком, который то появляется, то пропадает.

- Вообще это мытарство, до такой степени я вымоталась. Просыпаюсь утром и не знаю, позвонят мне подрядчики или нет. Утром в четверг позвонили, и я побежала разгонять машины (на парковке — авт.), меня никто не оповещал. Позвонили бы хоть с вечера, - сокрушается управдом. - Мне просто сказали, что нам не повезло с подрядчиком.

А теперь укладка асфальта в снег и вовсе вогнала местных в ступор. Жильцы говорят, что звонили по этому поводу Алексею Шумнику, но тот заверил, что все будет в порядке.

Кроме асфальта, жильцы указали на новые фонарные столбы без светильников — оказывается, в рамках благоустройства решили поменять еще опоры с фонарями. Старые в итоге убрали, а на новые столбы светильники так и не повесили, так что двор три месяца живет по вечерам в темноте. Справедливости ради, буквально за несколько часов до этих событий в мэрии пообещали жителям, что вопрос с освещением решат.

Фаина Турченкова указала на провалы, что образовались вдоль бордюров на газонах — когда-то тут были ограждения, а теперь появились ямы. Помимо прочего, до сих пор во дворе не установили лавочки и урны. Так что говорить о скором завершении работ несколько преждевременно.

Каток и асфальтоукладчик ждали своего часа. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

«Гарантия пять лет»

Как оказалось, ремонтом этого двора занимается компания «Владпродбизнес». Представитель руководства компании Николай Саркисов находился тут же — он лично руководил работами. По его признанию, никто их не подгонял, и 25 ноября строители по собственной инициативе вышли на объект.

Николай сразу же поспешил заверить, что укладка асфальта после снега вреда не принесет.

- Мы уберем снег и все высушим, все подготовим и уложим. Все будет хорошо, гарантия пять лет. Я сам на этом рынке уже 15 лет работаю, отзывы у нас только хорошие, и это уже не в первый раз (когда они асфальтируют в снегопады — авт.), - заявил подрядчик и с ходу пообещал, что в случае недоразумений весной все исправит.

На вопрос, почему довели до снегопадов, Николай ответил, что дело упирается в чисто финансовые проблемы. Это не первый контракт, который подрядчик взял на себя в нынешнем году во Владимире (а всего, по его словам, на счету компании уже 70 госконтрактов), но дело не столько в рабочих руках, сколько в деньгах, с которыми случаются перебои, а суммы нужны немалые. Например, по подсчетам подрядчика, на укладку асфальта в данном дворе необходимо 220 тонн асфальта по 9800 рублей за тонну, что дало цифру более чем в 2 миллиона рублей. Также он сослался на чисто технические сложности.

- Машину привозим, но здесь невозможно проехать на большой. Поэтому приходится ее разгружать и возить материалы на маленьких. А еще сколько мусора я отсюда вывозил, - поделился подрядчик.

Что до щебенки на газонах, то ее пообещали убрать, а ямы на них засыпать грунтом - уже после того, как появится нормальное твердое покрытие. Очевидно, тогда же установят и лавочки.

Как бы то ни было, а факт остается фактом — в срок работы не выполнены, и вновь они уперлись в зиму. Местные жители надеются, что подрядчик не подведет и асфальт возле их дома действительно прослужит долго. Но об этом можно будет судить не раньше следующей весны.

Владимирцы задаются лишь одним вопросом: почему сотрудники мэрии не контролировали ход работ в течение этих трех месяцев. Возможно, тогда бы все получилось намного быстрее, и не пришлось бы в авральном режиме мешать асфальт со снегом. Зато потом эти же чиновники будут радостно рапортовать в своих итоговых отчетах, как много сделано для пользы жителей региона. А про отдельные дворы скромно умалчивать.