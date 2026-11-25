Соловьиный пруд 25 ноября. Фото Анны Харитоновой.

Минувший теплый сезон принес владимирцам не только хорошую погоду, но и отставание по срокам на целом ряде объектов, где должны были провести ремонты или благоустройство. В горадминистрации Владимира подвели итоги «строительной кампании» и объяснили, как обстоят дела на этих локациях.

Туалет на видео

Заместитель главы администрации города Владимира Михаил Голубев начал с бульвара Художника Иванова. Этот объект постепенно расширялся, и в итоге был разбит на несколько этапов. В частности, в нынешнем сезоне работы кипели в рамках третьего и четвертого этапов, в свою очередь, разбитых на два разных контракта.

В целом особых нареканий здесь нет — четвертый этап завершили полностью, третий находится в фазе приемки.

- Сразу скажу, по данному объекту есть экономия, и эту экономию направим на закупку малых архитектурных форм (лавочки, урны, скульптуры и так далее — авт.) для этого же объекта, - поделился Михаил Голубев, пообещав, что МАФы поставят на бульваре в этом же году. Очевидно, сделают это уже в декабре.

Бульвар Художника Иванова. Фото Анны Харитоновой.

Вторым в списке стало пространство за Областной филармонией на стыке проспекта Ленина и улицы Студеная гора. По этому участку тоже крупных нареканий не имеется. Работы завершены приблизительно на 90 процентов, но еще осталось установить павильон, туалет и качели.

- К сожалению, здесь есть проблема — ожидаем их поставки от субподрядчика. Немножко затянули изготовление, но на этой неделе объекты точно должны прийти, нам присылали подтверждение — их видео в готовом виде, на прошлой неделе они отправлены, - признался заместитель главы города.

А вот с Соловьиным прудом возникла более сложная ситуация. Его Михаил Голубев назвал «самым проблемным объектом». Отчасти это было связано с объемом работ — требовалось провести слив воды, очистку водоема и укрепление берегов. И это помимо прочего.

- Работы тут тоже на завершающем этапе. Нам осталось доустановить малые архитектурные формы, качели на пирсах, доустановить забор, - перечислил заместитель градоначальника.

Кроме того, ведется работа по подключению скважин, но на текущей неделе подключение должны закончить.

Запуск отопления

Что касается ремонтных работ, то, помимо уже не раз озвученных сложностей в ДК Молодежи и в театре «Разгуляй», в список «головной боли» попала школа №33. Наши источники утверждали, что дел там еще не початый край. В сущности, Михаил Голубев эту информацию подтвердил. По его словам, отставание от графика составило по вине подрядчика уже больше месяца.

- Так или иначе, работа продолжается, подрядную организацию мы стараемся побудить и словами, и письменно увеличивать количество рабочего состава, - отметил заместитель главы города.

Есть и хорошая новость: в школе удалось запустить отопление, что позволило проводить работы, которые нельзя было выполнять в условиях низких температур.

Из других объектов была названа школа №31, которую тоже ремонтировали в текущем году и тоже еще не успели закончить. Однако здесь задержка оказалась небольшой, работы завершены на 99 процентов, и опасений и властей это учреждение не вызывает.

Напоследок Михаил Голубев добавил, что по завершению всех ремонтов к проштрафившимся подрядчикам будут применять соответствующие меры, включая выставление неустоек и штрафные санкции. К сожалению, подчас сама мэрия узнает личность строителей уже после торгов, так что повлиять на выбор той или иной организации очень сложно. Все-таки, в случае возникновения проблем власти стараются помогать подрядчикам, но даже в таких ситуациях это не всегда гарантирует выполнение задачи в срок.

В любом случае, Михаил Голубев пообещал, что благоустройство оставшихся территорий закончат максимум к середине декабря, а по школе №33 точный срок пока не называется, но ситуацию продолжат держать на контроле.