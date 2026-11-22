. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Депутаты областного Заксобрания на этой недели заседали в комитетах. И так как близится конец года, то буквально все они были посвящены распределению средств регионального бюджета на 2027-2029 годы.

2 миллиарда на село

Одним из главных комитетов в этом смысле стал комитет по бюджетной и налоговой политике. На нем министр финансов региона Максим Васенин озвучил основные параметры бюджета.

Доходы запланированы в объёме 131,8 млрд рублей на 2027 год, 134,8 млрд — на 2028-й и 136,1 млрд — на 2029-й. Расходы предусмотрены в объёме 138,8 млрд рублей на 2027 год, 135,8 млрд — на 2028-й и 134,2 млрд — на 2029-й. То есть видно, что дефицит бюджета запланирован только на будущий год, а в дальнейшем регион будет зарабатывать больше, чем тратить.

Максим Васенин. Фото ЗСВО.

Главными источниками доходов для региональной казны остаются налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций. Также значимыми группами доходных источников являются акцизы, налоги за пользование природными ресурсами, государственная пошлина, штрафы, а также доходы от использования и продажи областного имущества.

Помимо главных характеристик бюджета, депутаты комитета обсудили рекомендации участников публичных слушаний. В них, в частности, предлагается увеличить финансирование на выполнение наказов избирателей, проработать меры поддержки народных художественных промыслов, усовершенствовать методику распределения субсидий на дорожную деятельность, выделить дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку местных инициатив по решению вопросов местного значения. Все эти предложения депутаты хотят учесть при принятии главного финансового документа региона в первом чтении.

А на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области депутаты заложили в развитие агропромышленного комплекса в 2027 году почти 2 млрд рублей. Больше половины из этих средств направят на целевую поддержку сельхозпроизводителей, в том числе на обновление материально-технической базы.

Продолжится системная работа по борьбе с борщевиком Сосновского. В будущем году на эти цели направят более 40 млн рублей. Кроме того, запланировано проведение исследований для повышения эффективности этих работ.

Наконец, планируется ежегодно выделять по 25 млн рублей на обустройство контейнерных площадок в частном секторе.

Комитет по аграрной политике. Фото ЗСВО.

Ремонт в зданиях скорой

Что касается вопроса поддержки муниципалитетов, то депутаты согласовали общий объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на ближайшие три года в районе 131 млрд рублей. В 2027 году этот показатель — 46 млрд рублей. Из них 9,8 млрд рублей составят дотации, значительная часть которых будет распределена по двум направлениям: на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на сбалансированность местных бюджетов.

Тем временем на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства было озвучено, что благодаря доходам от топливных акцизов удастся обеспечить субсидирование муниципалитетов в объеме более 1,6 млрд рублей для приведения дорожной сети в нормативное состояние. Здесь же было заявлено, что на восстановление прав обманутых дольщиков в 2027 году предусмотрено 880 млн рублей, а на реализацию проекта «Благодвор» в будущем году заложен 1 млрд рублей.

Очевидно, что при сохранении социальной направленности бюджета, о чем говорится из года в год, серьезные суммы будут запланированы на соответствующие сферы. В итоге, на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению стало известно, что на здравоохранение в следующем году предусмотрено почти 22 млрд рублей, на социальную политику — почти 29 млрд рублей.

В здравоохранении продолжится программа модернизации первичного звена, капремонт и оснащение лечебных учреждений современным оборудованием (отдельно заложены средства на закупку запасных частей). Пройдет ремонт помещений службы скорой помощи во Владимире, Муроме и Коврове, на покупку новых автомобилей скорой помощи за три года направят более полумиллиарда рублей.

В социальной политике приоритет отдан поддержке участников СВО и членов их семей, многодетных семей, людей старшего возраста. Все социальные выплаты будут проиндексированы.

На сферу образования предусмотрено 33,3 млрд рублей. Значительная часть средств будет направлена на финансирование детских садов и школ, а также на повышение уровня оплаты труда педагогов.

На развитие культуры в следующем году направят 3,5 млрд рублей. Эти средства позволят повысить зарплаты работникам отрасли, а также провести ремонт в муниципальных учреждениях и закупить необходимое оснащение.