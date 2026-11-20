Николай Макаров поделился данными о раскопках в Гнездилове. Фото ВСМЗ.

19-20 ноября в музейном центре «Палаты» прошел XVII научный семинар «Археология Владимиро-Суздальской земли», организованный институтом археологии РАН и Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Он собрал всех крупнейших представителей археологической науки России, так или иначе связанных с изучением истории Северо-Восточной Руси и сопредельных территорий от Средневековья до Нового времени. В программе семинара было 29 докладов по археологии и истории. Значительная их часть представляла результаты полевых исследований последних лет.

Уникальное погребение воина с конем

Перед началом самой конференции участников мероприятия приветствовала генеральный директор ВСМЗ Алиса Бирюкова.

- Владимиро-Суздальская земля хранит богатейшее наследие, позволяющее по-новому взглянуть на культуру и традиции наших предков. Этот год может стать одним из самых насыщенных для археологической науки за последнее время. Так, например, одним из открытий мирового уровня стало обнаружение камерного захоронения 10-го столетия в Гнездиловском некрополе. Я благодарна институту археологии за то, что уже много лет мы идем рука об руку и работаем вместе по сохранению археологического и исторического наследия во Владимирской области. И мне приятно, что в конференции принимают участие не только археологи, но и просто неравнодушные люди, - сказала Алиса Михайловна.

Алиса Аксенова приветствовала участников конференции. Фото ВСМЗ.

Не менее высоко оценил совместную работу и Николай Макаров, врио директора Института археологии РАН.

- Вообще именно такие мероприятия, как сегодняшнее, и позволяют оценить то, что мы нашли. Понять, что было самым значимым из общего числа находок в течение прошедшего периода. Ведь на территории Владимирской области за последние годы проведено огромное количество археологических раскопок, - заметил ученый.

Сам Николай Андреевич подробнее рассказал о камерном погребении X века, открытом в 2026 году на могильнике Гнездилово. Вообще, это первый подобный комплекс, исследованный в Суздальском Ополье.

- Камерные погребения относятся к редкой категории элитных захоронений и служат важным источником для изучения древнерусской знати. Считалось, что подобных захоронений на территории Суздаля быть не могло, так как сам город в ту эпоху относили к центрам политического притяжения второго плана. И эта находка показывает, что Северо-Восточная Русь уже во второй половине X века привлекала представителей политических элит того времени, - рассказал он.

По предварительной оценке исследователей, погребение датируется последней четвертью X века. В камере были обнаружены останки мужчины и коня, оружие, всадническое снаряжение, детали костюма, весы и фрагменты серебряных изделий. Сочетание находок связывает погребальный обряд с традициями Гнёздова и южной Руси, а весы указывают на северный контекст обращения серебра.

Некрополи под Суздалем

Вообще, по мнению Николая Макарова, Суздаль никогда не исчерпает своего археологического потенциала.

- Суздальское Ополье можно сравнить с Керчью по уровню концентрации исторических памятников. У нас половина сельских поселений даже не тронута. А те, что тронуты, не изучены до конца. При этом нам приходится торопиться, потому что мы работаем в условиях застройки, запашки. Опять же не забываем, что существует проблема разграбления археологических памятников. И тут мы благодарны за активное взаимодействие с органами правопорядка, - заявил врио директора института археологии РАН.

Примером того, насколько Суздаль богат историческим наследием, можно считать доклад одного из руководителей экспедиции института археологии РАН Сергея Милованова, который рассказал о предварительных итогах полевых сезонов 2025-2026 годов. За последние два года экспедиция работала в Суздале на 21 точке, а общая площадь раскопок составила более 1700 квадратных метров.

Сергей Милованов рассказал о раскопках в черте Суздаля. Фото ВСМЗ.

Одним из главных результатов стало исследование двух участков ранних городских некрополей — на улице Энгельса, 2 и на улице Нетёка, 37. На каждом участке расчищено по девять захоронений, предположительно датируемых концом XI - первой половиной XII века. Исследователи выявили грунтовые и подкурганные погребения, курганные ровики и кольцевые оградки.

Новые материалы позволяют предположить существование ещё одного крупного могильника к востоку от укреплений Окольного города. Его протяжённость с севера на юг предварительно оценивается в 310 метров. Суздаль конца XI - начала XII века оказывается окружённым некрополями с севера, востока и юго-востока. Овраги, река и ручей отделяли погребальные территории от городских посадов, формируя границы между пространством жилых кварталов и местами захоронений.

Существенно уточняется и территория Суздаля периода расцвета (середины XII - первой трети XIII века). По итогам новых работ её площадь оценивается уже не менее чем в 104,5 гектара. Материалы городских усадеб дополняют эту картину: 30 свинцовых пломб на участке Ленина, 61 указывают на особый характер деятельности внутри одной из усадеб, а находки на Нетёке, 7 — фрагменты стеклянных сосудов, предметы с перегородчатой эмалью и следы ювелирного производства — раскрывают материальную культуру состоятельных горожан. Назначение пломб остаётся предметом дискуссии: исследователи связывают их с административно-налоговой деятельностью или торговлей мехами.

Растворы собора

Для человека, далекого от науки, может возникнуть вопрос: а какой вообще смысл для Владимирской области в подобных конференциях. Ответить на него смог Олег Рыжков, заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе. Он пояснил, что у ВСМЗ нет своего археологического отдела, однако координировать работу музея без актуальных сведений о последних находках археологов невозможно.

- Экспедиции Института археологии РАН, которые проводятся у нас ежегодно, дают богатейший материал в копилку археологических знаний. Поскольку у нас в музее нет своего археологического отдела, для нас это возможность оперативно получать самые современные научные данные, а также интерпретацию тех находок, что обнаруживаются на нашей земле. Понятно, что сами находки в тот же год мы не получаем, но сведения оперативно внедряются, - объяснил он.

С точки зрения Олега Рыжкова, одним из важнейших докладов конференции именно для Владимирской области стал доклад Екатерины Яновской о составе строительных растворов суздальского Рождественского собора. Ведь он раскрывает строительные традиции XII века.

Екатерина Яновская рассказала, что растворы собора рубежа XI-XII веков состоят из известкового вяжущего и цемяночного наполнителя (измельчённой обожжённой керамики) в соотношении 1:1. От растворов Киева и Новгорода XI века их отличает отсутствие глины в вяжущем.

В кладке XIII века исследователи выявили несколько составов. Для кладки из туфа и плинфы применялся раствор с песком и фрагментами старого раствора, использованного повторно. Для кладки из плинфы основным наполнителем служила цемянка. Различия затрагивают и сырьё для вяжущего: в одних случаях использовался известняк, в других — доломит.

Для музея-заповедника эти результаты имеют прикладное значение. Состав растворов помогает различать строительные этапы и технологические приёмы мастеров, формируя научную основу для дальнейших решений по сохранению собора.