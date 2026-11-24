. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Этой осенью администрация города Владимира официально известила водителей о том, что на дублере проспекта Ленина, что проходит вдоль дома №44, будет запрещена остановка автомобилей. И такие знаки действительно на этом участке недавно появились, но этим дело не ограничилось.

Новый знак

Теперь единственным законным местом для стоянки стала парковка-карман вдоль дублера, но на днях автолюбители заметили, что над ней водрузили знаки платной стоянки.

Участок проспекта Ленина вдоль дома №44 ведет от подъема с улицы Балакирева к ТЦ «Крейсер». В самой многоэтажке расположено несколько организаций, куда приезжает немало посетителей. Кроме того, тут же автомобили едут на основную часть проспекта с той же улицы Балакирева.

Среди автомобилистов не раз поднимался вопрос о том, что в этом месте на проезжей части бросают машины, поэтому к запрещающим знакам многие отнеслись благосклонно. Однако новости о платной парковке вызвали в соцсетях уже возмущение.

Впрочем, пока платная парковка у дома №44 по проспекту Ленина не действует: кроме знака, тут больше ничего нет: ни паркоматов, ни шлагбаумов, ни даже камер наблюдения.

Многие решили, что это мэрия продолжила развитие сети платных стоянок, но городские власти причастность к этой истории опровергли.

- Этот участок является территорией многоквартирного дома, и этот вопрос поднимали сами жители,- рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии добавили, что посоветовали обратившимся к властям жильцам провести общее собрание для решения вопроса об изменении проекта организации дорожного движения на данной локации, что и было сделано.

Кстати, в администрации затруднились ответить, как именно и в каком размере будут взимать плату. Дело в том, что и для них это первый подобный опыт.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Сквозной проезд

Председатель ТСЖ «Ленина-44» Илья Давыдов в беседе с «КП-Владимир» подтвердил, что именно жильцы приняли решение о создании платной парковки, однако корни этой истории уходят еще во времена главы города Дмитрия Наумова, когда в 2024-2025 году было проведено большое благоустройство территории вокруг дома.

После благоустройства, когда удалось привести в порядок ту самую дорогу, которую все называют дублером проспекта Ленина, жильцы столкнулись с постоянным потоком машин, которые курсируют здесь день и ночь, не говоря о нелегальных таксистах, обосновавшихся неподалеку.

И тогда председатель ТСЖ отправился к новому градоначальнику Сергею Волкову. Для начала приняли решение все-таки не перекрывать проезд полностью, а попробовать решить вопрос запретом стоянки. Но оказалось, что этими мерами не обойтись.

- Хотим, чтобы у нас на придомовой территории было более-менее нормально, потому что сейчас там хаос: стихийная парковка и сквозной проезд. Жители просят полностью перекрыть этот участок. Мы проголосовали об ограничении всех, кто не является собственником жилых и нежилых помещений на нашей придомовой территории с установлением платы для остальных 100 рублей в час, - рассказал Илья Давыдов.

Предполагается, что в перспективе дублер и вовсе закроют шлагбаумом, а желающие проехать должны будут платить те самые 100 рублей. Но пока решено устроить платную автостоянку за эту же сумму — 100 рублей в час. Как только будет достигнута договоренность с оператором по взиманию платы и решены другие технические моменты, поблизости разместят QR-коды для оплаты, а наблюдать за машинами ТСЖ сможет при помощи видеонаблюдения. Правда, штрафы неплательщикам выставлять так просто не выйдет — всякий раз на нарушителей придется подавать в суд.

Тем не менее, пока конкретной даты начала работы первой в городе придомовой платной парковки нет. Председатель ТСЖ объяснил, что все упирается в решение технических вопросов, однако есть вероятность, что плату начнут брать уже в декабре. Об этом собственники парковки пообещали сообщить дополнительно.