Одними из факторов являются простаивающие производственные фонды и отсутствие работников. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На днях Законодательное Собрание региона опубликовало подготовленный областным правительством прогноз социально-экономического развития Владимирской области на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов. Отдельно авторы документа назвали причины, которые замедляют рост местной экономики.

Товары из Китая

Прогноз пестрит обилием показателей, говорящих о позитивных достижениях промышленности и сельского хозяйства региона. В общем и целом взятый за основу 2025 год принес рост валового регионального продукта на 0,6 процента к уровню 2024 года.

При этом индекс производства продукции сельского хозяйства вырос за тот же период на 9,55 процента, объем физических работ, выполненных в строительстве, вырос на 9 процентов, а оборот розничной торговли принес прибавку в 2,4 процента. Особняком оказался только индекс промышленного производства, который просел на 0,7 процента.

Тут же Правительство Владимирской области дало оценку «факторов и ограничений экономического роста» региона на ближайшее будущее. В качестве основных проблем, сдерживающих темпы развития промышленности, выделен целый ряд факторов.

Первое, на что обратили внимание специалисты, это нехватка собственных денег предприятий на участие в инвестпроектах. Иной раз это ставит крест на попытках войти в федеральные программы, предусматривающие софинансирование из бюджета страны, и в программы Фонда развития промышленности.

Тут же описан второй фактор: до сих пор во Владимирской области производственные программы часто зависят от импорта сырья и оборудования.

Ложку дегтя подливает следующее обстоятельство: производственные мощности не загружены полностью, и на предприятиях нет сформированного портфеля заказов на ближайший период. Кроме того, само производство стало весьма затратным из-за больших объемов неиспользуемых производственных фондов.

Помимо сказанного, экономику Владимирской области замедляет чисто кадровый вопрос: опытных профессионалов не хватает. Касается это как исполнителей, так и тех, кто способен эффективно руководить процессами и внедрять в производство инновации.

Еще одним фактором власти назвали дешевые иностранные товары, прежде всего из Китая, «что создает нездоровую конкурентную среду, значительно затрудняющую завоевание своей ниши новым видам продукции отечественных производителей».

Село и демография

Что до сельского хозяйства, то тут тоже немало причин для недостаточного развития. Одними из самых серьезных сдерживающих факторов стали сложности с кредитованием. Тут и большая стоимость кредитов и сложность их получения на долгий срок, и предъявление завышенных требований по залогам.

К сожалению, отмечается и финансовая неустойчивость самой отрасли сельского хозяйства ввиду нестабильности доходов. Происходит это из-за сезонности производства, а также в связи с нехваткой частных инвестиций. Последнее обстоятельство не позволяет проектам быстро окупаться.

Также в качестве сдерживающего обстоятельства называется влияние природных условий — на климат и погоду мы повлиять не можем, а они как раз нередко бьют по земледелию.

Увы, есть в сельском хозяйстве та же проблема, что и у производственников: специалистов не хватает из-за того, что сам труд в этой отрасли не является достаточно престижным. Есть и другой отталкивающий людей фактор: недостаточно хорошие условия жизни на селе, куда не все согласны переехать.

В сельское хозяйство люди не идут из-за низкой престижности профессии и сложностей жизни на селе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В заключение власти региона также остановились на моментах, мешающих развитию строительства и здравоохранения. Первой отрасли мешают дорожающие стройматериалы, второй — все та же нехватка кадров, особенно в поликлиниках.

Наконец, к угрозам долгосрочного роста владимирской экономики называются низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности и, как следствие, увеличение естественной убыли населения.

Что делать?

В части рождаемости документ ничего сенсационного не предлагает: авторы возлагают надежду на модернизацию системы здравоохранения, в ходе которой медучреждения получат современное оборудование. Также власти рассчитывают, что ситуацию с рождаемостью улучшат меры по формированию здорового образа жизни и поддержка семей с детьми, в том числе материнский капитал. Кроме того, семьям продолжат платить различные выплаты и пособия.

Что до промышленности, то на 2026 год прогноз в целом оптимистичен — подъем промышленного производства ожидается на уровне 0,47 процента, хотя по обрабатывающим производствам он просядет на 0,1 процента относительно прошлого года. Однако в целом на трехлетку все же ожидается подъем, хотя и небольшой — в пределах 2,5 процентов.

К сожалению, по ряду отраслей эксперты не ждут радостных событий. Так, производство мебели в 2026 году дало результат в 66 процентов от объема прошлого года, чему виной растущие цены на металлическую фурнитуру, запчасти и расходники. Кроме того, наблюдается зависимость от импортного сырья, а малые фабрики уже уходят с рынка из-за выросшего НДС. Выход власти видят в ипотечном кредитовании. На трехлетку прогноз тоже пессимистичный — 69-90 процентов относительно нынешнего показателя.

Спад ожидается в ремонте и монтаже машин и оборудования ввиду нехватки кадров, а также в производстве готовых изделий из металла (кроме машин и оборудования). В последнем случае не все так плохо, но спаду поспособствует стабилизация внешнеполитической обстановки и, как следствие, меньшие объемы оборонзаказа.

А вот в сельском хозяйстве правительство региона прогнозирует положительную динамику в аграрном секторе в ближайшие три года. Спрос будет сохраняться даже при сокращении доходов жителей, ведь без продуктов не проживешь. Второе — поможет господдержка сельхозтоваропроизводителей.

Наконец, власти делают ставку на стимулирование инвесторов, что позволит увеличить темпы производства и создать рабочие места. Для этого предлагается поддерживать банки путем госгарантий при реализации значимых проектов, а также расширять возможности лизинга для обновления техники, особенно малыми предприятиями.