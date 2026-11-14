Бесплатно в музей: куда владимирцам сводить ребенка в ноябрьские каникулы

Фото ВСМЗ.

В ближайшую неделю у всех школьников Владимира будет веселое время. Семь дней каникул. Но просто сидеть дома в четырех стенах – не интересно. Лучше провести это время с интересом и пользой. И учреждения культуры, музеи и театры предлагают немало интересных мероприятий для школьников. Рассказываем о самых интересных из них.

Насыщенная программа от ВСМЗ

В дни осенних школьных каникул Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает детей и их родителей провести время интересно и с пользой. Юных посетителей ждут творческие мастер-классы, интерактивные занятия, знакомство с традиционными ремеслами, историей и природой родного края. А главным подарком для школьников станет возможность бесплатно посещать Музей природы во Владимире.

Музей природы (улица Мира, 19) перешел в режим бесплатной работы с 3 ноября. Но только для детей от 7 до 14 лет. Они смогут бесплатно посещать постоянную экспозицию и временные выставки музея. Свободный вход для школьников этой возрастной группы станет постоянным. Напомним, что экспозиция музея знакомит с природой родного края, его обитателями и особенностями разных природных зон.

Сейчас в Музее природы также проходит выставка «На коне через века», посвященная многовековой истории взаимоотношений человека и лошади. Для школьников музей подготовил и специальную образовательную программу. Вместе с родителями ребята смогут принять участие в интерактивных занятиях, смастерить поделку в виде лошадки, познакомиться с Красной книгой Владимирской области и узнать интересные факты о рыбалке.

Насыщенную программу для юных гостей подготовил и Музейный центр «Палаты» (улица Большая Московская, 58). Здесь можно не только познакомиться с историей и культурой родного края, но и попробовать себя в самых разных творческих занятиях. Девочки вместе с мамами смогут освоить старинное ремесло ручного ткачества, узнать, как писали перьевыми ручками, познакомиться со старославянским алфавитом и изготовить народный пояс, характерный для Владимирской губернии.

Любителей живописи ждет занятие «Снег в октябре». Ребята познакомятся с творчеством владимирских художников-пейзажистов, рассмотрят особенности их работ и создадут собственный осенний пейзаж по мотивам картины известного художника Владимира Юкина. Для школьников постарше музей организует занятия по гончарному делу и ручной лепке, где каждый сможет почувствовать себя настоящим мастером.

А тем, кто увлекается архитектурой и конструированием, стоит заглянуть на сеансы архитектурной игротеки от проекта PLANKY. Здесь участники смогут воплотить собственные строительные идеи, экспериментировать с формами и создавать необычные архитектурные конструкции.

Продолжить знакомство с историей и традициями можно в филиале музея «Александровская слобода» (город Александров, Музейный проезд, 20). На творческом занятии дети создадут объемную открытку с изображением памятников архитектуры в технике папертоль. Интерактивная программа «Ситцевая столица» познакомит участников с историей знаменитых узоров и секретами создания традиционных орнаментов. А на занятии «Царская потеха» гости узнают о придворных традициях, царской охоте и церемониале высшего общества XVI века.

Арт-Холл с балетом

В Арт-Холле (улица Северная, 2А) мероприятие для детей пройдет в самом конце каникул – 22 ноября. В 17.00 на сцене учреждения московский Театр «Корона Русского Балета» покажет балет «Целкунчик».

Балет "Щелкунчик". Фото предоставлено организаторами.

Либретто балета «Щелкунчик» написано по мотивам сказки немецкого писателя, композитора и художника Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Безусловно, автор написал сказку для детей, но как это часто бывает, взрослые тоже полюбили эту волшебную, по-настоящему рождественскую историю. А музыка гениального композитора Петра Чайковского сделала «Щелкунчик» поистине классическим произведением.

Театр «Разгуляй» и «Чиполлино»

В театре «Разгуляй» (улица Добросельская, 194А) для детей всех возрастов тоже подготовили спектакль. 22 ноября в 11.00 здесь покажут «Чиполлино» - красочную, яркую, музыкальную сказку про отважного мальчика, который не боится говорить правду и бороться за справедливость.

Сюжет этот сказки итальянского писателя Джанни Родари знают многие. В одном из уголков Италии жил маленький мальчик-луковка Чиполлино. В нелегкой борьбе за справедливость с принцем Лимоном и синьором Помидором, преодолевая много препятствий, благодаря своей необыкновенной сообразительности, храбрости и отзывчивости маленький Чиполлино вместе со своими друзьями выходит победителем.

Спектакль "Чиполлино". Фото Елены Барышниковой.

Все необыкновенные персонажи спектакля – графини Вишенки, Тыква, Груша, Морковь, Редиска – поют и танцуют. А разглядывая красочные декорации, может показаться, что вы путешествуете по Италии.

Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Сергей Тарасов, композитор – заслуженный артист РФ Дмитрий Захаров, художник-постановщик – лауреат городской премии (г. Владимир) в области культуры и искусства Елена Барышникова.

Неделя с театром кукол

Во владимирском театре кукол (улица Гагарина, 7) решили подготовиться к каникулам основательно. Здесь почти всю неделю будут идти спектакли.

18 ноября в 10.00 зрителей ждет особенная программа. В этот день театр кукол откроет не только двери, но еще закулисные тайны и творческие секреты для всех, кто интересуется и любит театральное искусство. А также в честь дня рождения деда Мороза будет показан спектакль «Морозко». Была у старика дочь Даша, а у старухи – Паша. Старикова дочь – рукодельница, а старухина – бездельница. Захотелось Паше клюквы, и послала мачеха в студёную пору Дашу в лес. Понравилась добрая и трудолюбивая Даша зверюшкам лесным, и наградил её Морозко за отзывчивость и ласку богатыми подарками. А завистливая и жадная мачеха решает и родную дочь Пашу отвезти в зимний морозный лес за подарками. Но грубость и лень Паши Морозко оценил совсем по-другому.

Спектакль "Морозко". Фото из архива театра кукол.

19 ноября в 10.00 будет показан спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Он поставлен по одноименной сказке шведской писательницы Астрид Линдгрен. Легкий на подъем, озорной, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил поднимет всем настроение и поможет найти выход из любой безвыходной ситуации. Нужно только позвонить в колокольчик. Сказка о необыкновенной детской фантазии, которая спасает от одиночества. Постановка подойдет для детей любой возрастной категории.

20 ноября в 10.30 зрители увидят «Сказку о потерянном времени». В инсценировке Марины Протасовой лоботрясы и прогульщики Петя, Вася и Маруся становятся ближе и понятнее современным детям. Эта троица все так же прогуливает уроки и бездельничает, но теряет время за модной игрушкой Among Us в телефоне. «Да они и не заметят, что состарились! Все так же и будут в свои телефоны смотреть», – радостно кричит злая волшебница. А ведь так и происходит. Дети не замечают произошедших с ними перемен и, уже превратившись в стариков, продолжают также увлеченно играть в свою электронную игрушку. Только тогда, когда ни мама, ни учительница не признают их, с удивлением и недоверием вглядываются друг в друга и свое отражение в телефонах.

21 ноября школьникам покажут сразу два спектакля. В 10.00 зрители увидят постановку «Жили-были». Эта история создана по мотивам русских народных сказок. Живут у героев и Курочка Ряба, и два веселых гуся, и даже Колобок, нет Блинчик (на Колобка муки не хватило). И все было бы ладно, да складно, если бы не одно но - Кот Василий. Этот проказник то на цыпленка охотится, то гусей гоняет. А Блинчику чтобы спрятаться от Василия даже приходится укатиться в лес, где живут Заяц, Волк, Медведь и Лиса.

Спектакль "Жили-были". Фото из архива театра кукол.

А в 12.00 зрителей ждет спектакль «Приключения капитана Врунгеля». Как говорят сами создатели, постановка подойдёт для просвещения и развлечения любителей мореплавания всех возрастов.

Наконец, 22 ноября в 12.00 владимирцы смогут посмотреть спектакль «Три медведя». Это сказка о девочке, которая заблудилась в лесу и попала в домик медведей. Там она повела себя очень невоспитанно: без разрешения поела из каждой чашки, посидела на каждом стульчике, полежала в каждой кроватке, что очень разозлило вернувшихся домой медведей. Эта сказка учит тому, что нельзя заходить в чужой дом без спроса и пользоваться чужими вещами, а тем более ломать их.