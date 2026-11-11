В Муроме монтаж нового Штапского моста займет около двух месяцев

Старый Штапской мост в сентябре 2026 года выглядел так. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Жители крупного района Мурома попали в непростую ситуацию после того, как в 2025 году единственный кратчайший путь в центр города оказался закрыт по причине плохого состояния Штапского моста. Вопрос о его судьбе вновь прозвучал на «Прямой линии» с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

Старый мост, соединяющий центр Мурома с районом Штап, воздвигли в 1948 году над Успенским оврагом, внизу которого течет Успенский ручей. Металлическая конструкция за время службы изрядно поизносилась, и в прошлом году оказалось, что проход по путепроводу стал опасен для жизни.

Власти города были вынуждены закрыть мост и приступить к его обследованию. Однако специалисты выяснили, что чинить «старичка» нет смысла — он требовал полной замены.

На это время для жителей Штапа организовали бесплатный автобус в центральную часть Мурома, а власти города и региона задумались над решением проблемы. Министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский позднее сообщил нам, что новый мост будет разборным — у таких конструкций нет промежуточных опор, и при желании их можно демонтировать и перевезти в другое место. На его сооружение Мурому выделили 40 миллионов рублей, остальное добавил город.

Наконец, подрядчик был найден — им оказалось предприятие «Муромэнергомаш», которое должно построить металлические конструкции и затем оказать помощь в их монтаже. А пару недель назад ликвидировали старую конструкцию: муромлян облетело видео, сделанное со склона Успенского оврага. Полуразобранный Штапской мост покачнулся и аккуратно сложился, упав в ручей. Сейчас о его существовании напоминают лишь остатки досок по краям оврага.

Так сейчас выглядит место, где был Штапской мост. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Однако муромляне задались вопросом, когда же поставят новый путепровод? По контракту, привезти его к оврагу должны до 30 ноября. Этот вопрос жители древнего города адресовали Александру Авдееву, а тот запросил главу Мурома Евгения Рычкова.

- Мост изготавливается нашим предприятием «Муромэнергомаш, и 30 ноября они должны поставить его к месту монтажа, который расчетно займет около двух месяцев. После этого мы, надеюсь, сможем восстановить движение по этому путепроводу, почти 10 тысяч жителей ждут этого, - рассказал Евгений Рычков.

Таким образом, дело уходит в зиму, но губернатор заметил, что конструкции металлические, и с ними можно работать в холода. Впрочем, впереди еще устройство фундамента из железобетона, да и погода способна преподнести сюрпризы. Поэтому, вероятнее всего, новый Штапской мост появится ближе к весне. Евгений Рычков пообещал, что на это время сохранится бесплатный автобус, а школьный автобус продолжит возить детей.

- Главное, чтобы люди видели, что металл подвезен, конструкция на месте, идет монтаж. Тогда у людей будет надежда. Прошу держать ситуацию на контроле, - резюмировал Александр Авдеев.