Во Владимире три квартала Юрьевца застроят многоэтажками

В этом районе скоро будет больше многоквартирных домов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Администрация города Владимира объявила о начале общественных обсуждений по большому изменению трех кварталов Юрьевца, территория которых составляет почти 130 гектаров. Строительство новых зданий затронет примерно треть этих земель.

Зона застройки

Данные кварталы ограничены улицами Гвардейская, Всесвятская, Вольная, Родниковая, а также территорией ВНИИЗЖ. В сущности, дома там уже присутствуют, однако если изменения в планировку внесут, на данных территориях появятся высотные дома.

Проект планировки по заказу ООО «СВ Владимирстрой» подготовила компания ООО Архитектурное бюро «Новый проект». Необходимость застройки данных кварталов авторы объясняют тем, что в последнее время в микрорайоне растет население. Да и личного транспорта становится все больше.

Предполагается, что в кварталах №6, 9 и 10 в обозримом будущем вырастут дома разной этажности, самые крупные из которых будут иметь по 17 этажей. Общая площадь квартир составит 195485 квадратных метров, а число жителей ожидается до 7560 человек.

Конечно, не забудут о социальных объектах. В обновленных кварталах откроют как минимум один новый продуктовый и один продовольственный магазин, а также построят крупный спортивно-тренажерный комплекс, площадь которого составит 4300 квадратных метра.

Не забудут устроить прачечные, пункт полиции, а также поликлинику для взрослых и детей — за одну смену ее смогут посетить 22 ребенка и до 95 людей более старшего возраста. Все эти объекты (не считая спортивного) должны разместить в строящихся многоквартирных домах. При этом в ходе строительства придется переносить множество коммуникаций, включая линии электропередач, сети канализации и водопровода.

Также в плане продуманы вопросы озеленения и постоянного хранения автомобилей. Количество мест для постоянных стоянок составит 3215, а для временной парковки — 804 машино-места.

Для малышей воздвигнут два детских сада на 250 и 290 мест, а для более старших ребят обещают построить достаточно крупную школу на 1440 мест.

Предполагается, что основными осями застройки станут улицы Всесвятская и Родниковая, причем объекты обслуживания разместят на центральных улицах, что позволит людям добираться до них пешком или, в крайнем случае, на автобусе.

Четыре этапа

Сам проект точных сроков реализации пока не имеет — их будут определять позднее. Но застроить территории планируется в четыре этапа.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На первом начнется строительство жилых домов, включая частные и многоквартирные, а также построят детский сад на 250 мест и школу. Движение транспорта и пешеходов на это время организуют по улицам Всесвятская и Славная.

На втором этапе продолжат строить жилые дома, возведут спортивно-досуговый центр и здание Дома культуры.

Третий этап предполагает освоение коммунально-складской территории, включая строительство стоянок и гаражей, а также устройство скверов и прочих зеленых зон. Кроме того, по улице Родниковой начнут возводить частные дома.

Наконец, на заключительном этапе вновь вернутся к застройке многоэтажками, включая те, в которых будут располагаться встроенные социально-бытовые организации, а также построят второй детский сад на 290 мест.

Более подробно с проектом можно ознакомиться до 15 ноября в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира на Октябрьском проспекте, 47 (пятый этаж, кабинет №528), а также на официальном сайте мэрии.