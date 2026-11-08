Власти Владимирской области не видят проблем в ситуации с льготными лекарствами

. Фото: Тимур ХАНОВ..

Во время состоявшейся 5 ноября «Прямой линии» губернатор Владимирской области затронул один из самых острых вопросов последнего времени: вопрос обеспечения пациентов льготными лекарствами. Жалобы на сбои в поставках препаратов поступают из всех уголков региона, но Александр Авдеев считает, что на самом деле ситуация не критическая.

Новые пациенты

Отвечая на «лекарственный» вопрос, губернатор Владимирской области заявил, что ситуацию держит на персональном контроле. Он объяснил, что на самом деле жалобы на нехватку лекарств рождаются от того, что, как ни странно, медицина стала работать лучше.

- Увеличился объем диспансеризации и объем обследования граждан, что позволяет выявлять больше людей, имеющих какие-то потенциальные заболевания. Соответственно, это ведет к постановке на учет льготной категории и, собственно, увеличивает нагрузку на выписку и затем оплату рецептов, - рассказал Александр Авдеев.

Губернатор озвучил цифру, согласно которой во Владимирской области стоят на учете около 180 тысяч федеральных и региональных льготников. При этом за получением льготы обращается ровно половина из них, а из этих 90 тысяч человек около 45 тысяч являются людьми с диагнозом «сахарный диабет». Не секрет, что именно диабетики наиболее часто заявляют о нехватке лекарств.

- И только за последний год количество льготников выросло примерно на 8 процентов. Примерно на 5 процентов стало больше тех, кто пользуется льготой по сахарному диабету — то есть, их было около 42 тысяч, стало 45 тысяч, - продолжил глава региона.

Также поступает немало жалоб от онкобольных, но, в основном, по словам Александра Авдеева, все-таки обращения идут от диабетиков.

- Так вот, я скажу, что около 44 тысяч этих пациентов получают лекарства вовремя, - заявил губернатор.

По мнению главы Владимирской области, из 600 человек, которым не досталось лекарств, около 300-400 оказались новыми пациентами, на которых просто не рассчитывали в начале года. Поэтому для их обеспечения приходится проводить новые торги, что занимает какое-то время, а люди начинают переживать.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Кроме того, Александр Авдеев заявил, что часто один и тот же человек подает несколько жалоб одновременно в разные ведомства, что тоже несколько размывает картину, делая ее как бы более масштабной, чем на самом деле.

Сбой системы

Впрочем, есть и другие причины сбоев. Например, некоторым пациентам требуется закупка индивидуальных препаратов, и индивидуальные закупки могут длиться дольше, нежели массовые.

- Тем не менее, у нас на 20 процентов выросло количество обслуженных рецептов, это более чем на 100 тысяч рецептов за 10 месяцев, - заметил губернатор.

В числе прочих причин отсутствия лекарств глава региона назвал сбой электронной системы в августе, что прибавило проблем людям с сахарным диабетом, а также удорожание лекарств по ряду позиций от 1 до 18 процентов. Из-за этого пришлось переторговывать некоторые позиции, что тоже задержало поставки. Тем не менее, основную часть торгов в 2026 году провели.

- Где-то 86 процентов рецептов обслуживаются в течение 8-10 дней и еще 10 процентов обслуживаются в течение месяца, если это какая-то сложная закупка, - подытожил глава региона. - Поэтому переживать не стоит.

Подводя итог сказанному, Александр Авдеев заявил, что во Владимирской области 99,7 процента льготников получают препараты вовремя, а все проблемы возникают именно из-за новых пациентов, у которых обнаружили проблемы во время диспансеризации. Так что фактически жалобы могут поступать только от 0,3 процента пациентов.

После этого губернатор призвал тех, у кого возникают проблемы, пользоваться электронными сервисами в месенджере МАХ или звонить на канал «122» с дополнительной кнопкой «5», чтобы получить возможность отслеживать доставку своего лекарства.