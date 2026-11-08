Во Владимире началось создание первых дорожек для самокатов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Глава города Владимира Сергей Волков рассказал о том, как в областном центре обстоят дела с так называемыми средствами индивидуальной мобильности, и что для них делается. Чаще всего под ними понимаются самокаты, включая арендные.

Нюансы парковки

Этот вид передвижения хотя и не считается полноценным транспортом, но становится все более популярным. К сожалению, у этой популярности есть побочный эффект: в Госавтоинспекции систематически регистрируют ДТП с участием самокатчиков, а пешеходы и водители постоянно жалуются на двухколесных лихачей, снующих по тротуарам и проезжей части без знания даже элементарных правил дорожного движения.

Есть и другой негативный момент: нередко арендные самокаты после покатушек разбрасывают, где попало, что портит эстетику города и мешает проходу пешеходов.

Власти Владимира еще два года назад озаботились этой проблемой, и не столь давно удалось организовать первые легальные парковки для самокатов, а также начать вводить определенные правила их аренды вместе с операторами кикшеринга. Но окончательно урегулировать вопрос СИМ еще не удалось.

- Сама по себе история средств индивидуальной мобильности новая для нашего общества. Но, на мой взгляд, за последнее время сделано не так уж и мало, - начал Сергей Волков. - Первое: с 1 января 2026 года на территории Владимира было создано около 40 мест для парковки СИМ. На сегодняшний день у нас их 110, то есть в этом году их число увеличили на 70 площадок.

В планах властей города довести количество парковок для самокатов до 200. Эту работу проведут в 2027 году.

Что касается проблемы с брошенными самокатами, то с ними решено бороться даже не штрафами, а более хитрым способом. Этот способ мэрия обговорила с компаниями кикшеринга.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Они создали приложение, которое делает невозможным остановку аренды самоката в неположенном месте. То есть, если вы взяли самокат и бросили где-то в парке или сквере, где это делать запрещено, то договор продолжит действовать, - объяснил Сергей Волков.

Когда нерадивому любителю покатушек пришлют внушительную сумму за прокат самоката, это заставит его задуматься о том, где оставлять машинку в следующий раз.

Широкие тротуары

Еще одним новшеством станет возведение дорожной инфраструктуры для самокатов и прочих СИМ. Как выразился градоначальник, сейчас правительство региона и город «работают над осмыслением ее создания».

- Если вы обратили внимание, за летний сезон 2026 года мы реконструировали и модернизировали шесть километров городских тротуаров. Они стали значительно шире, на них появилась разметка, - заявил глава города.

Знак запрета на поездки самокатов в парке Липки. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Сергей Волков добавил, что в скором времени на этих широких тротуарах нанесут соответствующую разметку, по которой станет ясно, кто где должен двигаться — тут пойдут пешеходы, там поедут велосипеды, здесь можно будет кататься на самокатах.

Градоначальник отметил, что эту работу власти намерены продолжить в 2027 году, и сейчас в муниципальном бюджете предусматриваются соответствующие средства. Если все пойдет по задумке, то в следующем теплом сезоне во Владимире обновят еще как минимум шесть километров тротуаров, на которых появятся дорожки для самокатов. В целом же продолжать развивать инфраструктуру для СИМ мэрия областного центра намерена в течение ближайших пяти лет.