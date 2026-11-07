Белый камень: почему Золотые ворота Владимира после ремонта стали разноцветными

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Знаковое событие для жизни всего региона состоялось в День народного единства. В историческом ядре Владимира прошла церемония освящения надвратных икон на Золотых воротах, которая одновременно стала и торжественным мероприятием в честь завершения основных реставрационных работ.

Новый облик

Один из главных символов Владимирской области был закрыт на реставрацию с 2023 года. Построенные в 1164 году при князе Андрее Боголюбском, Золотые ворота являются памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО и находятся в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Столь высокий титул стал большой честью, но одновременно и предметом забот местных властей и музея, которые не имеют права даже на легкий косметический ремонт памятника старины. Тем не менее, владимирцы замечали, что за годы существования Золотые ворота начали требовать рук мастеров, и Министерство культуры России организовало их реставрацию. Подрядчиком стала тюменская фирма «Дизайн-2000».

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике отметили, что за минувшие три года специалистам удалось отреставрировать белокаменную и кирпичную кладки, восстановить цоколь, усилить фундамент здания и утеплить внутренние помещения. Также привели в порядок кровлю и нанесли новую позолоту на купол надвратной церкви, а также на крест, шпили и звезды Золотых ворот. Кроме того, подрядчики полностью заменили все инженерные системы, установили новые оконные заполнения и входные двери.

Наконец, в последних числах октября 2026 года последние строительные леса разобрали, и символ Владимира предстал перед жителями в новом облике.

В завершение на Золотые ворота вернули надвратные иконы — с восточной стороны это икона Владимирской Божией Матери, а со стороны запада размещен лик Христа — Спас Нерукотворный.

Церемония освящения икон и стала официальным завершением основных работ. Освятить их прибыл лично митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, поднявшийся на верхотуру на подъемнике. В мероприятии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор ВСМЗ Алиса Бирюкова, председатель Заксобрания региона Ольга Хохлова, глава Владимира Сергей Волков, а также руководители силовых ведомств, организаций и органов власти города и региона.

Эффект купола

Кстати, иконы оказались новыми, в то время как старые убрали в хранилища ВСМЗ. Их автором стал академик Российской академии художеств Иван Глазунов. Он отметил, что с радостью принял на себя столь ответственную задачу.

- Мы решили, что это станет даром от нас Владимиру и приношением памяти Андрея Боголюбского, которого мы очень почитаем в ряду других Владимирских князей, созидавших славу и красоту этого древнего русского города. Для академии это важно, как преемство дел и служения моего отца, - отметил народный художник России.

Можно смело сказать, что обновленные Золотые ворота стали смотреться несколько иначе, нежели смотрелись до ремонта. Отчасти это вызывало вопросы у самих владимирцев, привыкших к многолетнему облику символа города.

Поначалу жители обратили внимание на якобы появившиеся вмятины на куполе надвратной церкви, когда с него сняли защитную накидку в 2025 году. Появление вмятин в Министерстве культуры России объяснили тем, что во время реставрации пришлось полностью расчищать купол от старой позолоты и подготовительных слоев, а потом наносить все заново на подготовленную поверхность.

- Так как вновь нанесенное сусальное золото в настоящий момент имеет насыщенный цвет и ярко выраженную бликовку по сравнению с золочением до реставрации и отсутствием на нем естественного покрытия пылью, характерного для эксплуатационного периода, создаются визуальные неровности поверхности медного покрытия купола, - рассказал нам тогда заместитель директора департамента управления делами и цифровой трансформации Министерства культуры России Алексей Мальченков.

Оказалось, что на куполе также имеются «сложившиеся исторические неровности поверхности», что вкупе с новой позолотой и дало такой любопытный эффект.

Секрет древних стен

Однако настоящий фурор среди владимирцев произвел внешний вид обновленных стен Золотых ворот. Когда накидку сняли и убрали леса, взорам горожан предстало необычное зрелище: часть памятника приобрела серые тона, в то время как другая часть по-прежнему осталась чисто белой. Таким образом, Золотые ворота оказались разноцветными. При этом в глаза бросается асимметричность сочетания — куски серого перемежаются с белым цветом словно хаотично, без какой-либо определенной системы.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Многие подумали, что ремонт еще не завершен, но в ответ на наш новый запрос в Минкульте России объяснили, что на самом деле все так и задумано, и этому есть свое научное объяснение.

- В соответствии с проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта, белый камень не подлежит облицовке и оштукатуриванию, в связи с чем остался его естественный цвет, который имеет разнородные оттенки от желтого до серого, - объяснил Алексей Мальченков.

Так владимирцы узнали, что сотни лет назад белые камни были все-таки не совсем белыми. Однако в Золотых воротах присутствуют и поздние пристройки, например — башни по бокам, скрывающие контрфорсы. Сделаны они из кирпича и снаружи оштукатурены, так что их-то как раз белили. Соответственно, побелка стала сочетаться с природным камнем, что и дало столь неожиданный эффект.

В Минкульте России заметили, что для снижения контрастности белого камня XII века на фоне штукатурки на кирпичах, а также в целях его защиты, после согласования с Федеральным научно-методическом советом Министерства культуры, было решено применить технику тонирования. Это тонирование выполнили известковыми составами, близкими к натуральному цвету камня. Однако разноцветность после этого все равно сохранилась.

- Таким образом подчеркнуты исторические изменения облика объекта, сглажена контрастность относительно оштукатуренных поверхностей, - заключили в Минкульте России.

Поэтому теперь жители Владимира и многочисленные туристы могут видеть, какими были Золотые ворота в древности, и какими стали в более поздние годы, когда их начали белить. Впрочем, новый облик памятника вызвал дискуссии, которые, очевидно, не утихнут еще долго.

Сейчас внутри Золотых ворот продолжается реставрация монументальной живописи в интерьерах галереи и надвратной церкви. Ее планируется закончить в 2027 году.