Во владимирских поликлиниках обнаружены фейковые записи к врачам

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Губернатору Владимирской области Александру Авдееву в ходе «Прямой линии» задали вопрос о проблемах с записью к врачам в государственных медучреждениях. По словам главы региона, отчасти в этой ситуации оказались виноваты сами люди в белых халатах.

Слот-пустышка

Пожалуй, почти каждый житель региона за последние годы так или иначе столкнулся с невозможностью быстро попасть на прием к узкому специалисту, а в последнее время даже к участковому терапевту приходится записываться за две недели вперед. Корень проблемы лежит на поверхности и кроется в тотальной нехватке врачей, однако власти Владимирской области нашли и другие причины, которые делали невозможной быстрый прием пациентов.

Александр Авдеев отметил, что сейчас власти ведут большую работу по высвобождению так называемых слотов — «окошек» для записи. В том числе, их можно видеть при попытке записаться к доктору на определенное время через электронные сервисы. Чаще всего слоты оказываются уже заняты.

- Видно, что врач есть, но записаться к нему невозможно, потому что он записал 15 пациентов, а больше нет. Сейчас мы выявляем, что на самом деле свободные слоты есть, и добавляем (свободное время для записи — авт.) не за счет нагрузки (на врача — авт.), а за счет того, что мы знаем, какие пациенты не пришли или какие слоты искусственно заполнены, - загадочно объяснил глава региона.

Александр Авдеев. Фото: Алексей СУХОВ.

Как оказалось, имеется ввиду ситуация, когда врачи, по словам губернатора, «чуть-чуть освобождают себе место». Проще говоря, слот якобы занят, а на самом деле никакого пациента не было. Таким образом, очередь к врачу как бы есть, а по факту в коридоре перед кабинетом никто не ждет.

Почему такое происходит, судить сложно. Возможно, речь идет даже не о разгильдяйстве конкретного доктора или желании освободить время на личные дела, а о том, чтобы наоборот уделить больше времени пациентам в целом. Не секрет, что время приема в поликлиниках загнали в определенные временные рамки. Как бы то ни было, но факты слотов-пустышек власти обнаружили методом проверок.

«Поезд здоровья»

Подключившийся к обсуждению вице-губернатор Владимир Куимов назвал такие ситуации «фейковыми записями».

- Вопрос записей нам известен и понятен. Мы проводим постоянную аналитику, и у нас есть лидеры, по которым было больше всего обращений граждан в 2026 году, когда они не могли записаться в Областной онкодиспансер и в Областную клиническую больницу к узкопрофильным специалистам. Могу сказать, что только за последние три месяца по онкодиспансеру было увеличение на 550 записей, 444 пациента (фактически — авт.) дополнительно смогли прийти к доктору, - рассказал Владимир Куимов.

Владимир Куимов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Впрочем, в ситуации с онкодиспансером время приема выросло не только по причине пустующих слотов. Например, занятых на приеме докторов перестали занимать в онкоконсилиумах, что дало им лишний утренний час. Кроме того, за минувшие три месяца в ОКОД выросло почти на 320 количество направлений на УЗИ, КТ и прочие исследования.

Однако бывают случаи, когда сами пациенты записываются, но не приходят. Поэтому в практику внедрили автоматические обзвоны накануне визита, чтобы понимать, оставить слот занятым, или освободить под другого пациента — так делают во всех медучреждениях.

В ОКБ тоже дело с записью сдвинулось с мертвой точки. По словам Владимира Куимова, за минувший квартал получилось увеличить количество приемов с 26 до 29 тысяч.

ОКБ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Здесь тоже есть вопрос о самых востребованных специалистах. Это пульмонолог, гематолог, травматолог. Соответственно, наращиваем и эту историю, - заявил вице-губернатор.

Также с мая по август текущего года в ОКБ был организован так называемый «Поезд здоровья», в рамках которого удалось осмотреть почти 1600 человек. Печально, но здоровье владимирцев оказалось не очень. По словам Владимира Куимова, 10 процентов из обследованных немедленно госпитализировали в ОКБ.

- Есть и крупные районные больницы, по которым мы сейчас отрабатываем. Это Муром, Александров. Там поликлиники работают с восьми утра практически до восьми вечера, это почти 1500-2500 посещений в смену, и число записей тоже удалось увеличить, - добавил замглавы региона.

Еще одной «фишкой» стали телемедицинские консультации для кардиобольных. Их проводят врачи Горбольницы №4 Владимира с марта текущего года. Этими консультациями вопспользовались почти 600 жителей региона. Увы, сделано это именно по причине нехватки докторов.

- Понятно, что есть кадровый дефицит, поэтому отрабатываем телемедицинскими консультациями, - признал Владимир Куимов. - Тем не менее, наша задача сегодня — исключить возможность так называемых фейковых записей, чтобы они не были пустыми.

Напоследок вице-губернатор заявил, что «отрабатываются» и те жители, которые записываются на прием, но не приходят. Правда, Куимов не пояснил, что под этим подразумевается.

Кроме того, власти Владимирской области рассматривают возможность сделать время приема в поликлиниках более удобным, чтобы люди могли прийти туда вечером или в субботу, но это пока вопрос будущего.

Резюмируя сказанное, Александр Авдеев подчеркнул, что после исключения фейковых слотов удалось увеличить на 10, а кое-где даже на 20 процентов количество дополнительных минут и даже часов приема.