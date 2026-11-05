Во Владимире все светофоры на Пекинке передадут в ведение города

Перекресток "Горького-Пекинка". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В ходе состоявшейся на днях пресс-конференции главы города Владимира Сергея Волкова был поднят и дорожный вопрос. В связи с этим градоначальник анонсировал изменения на Пекинке, которые помогут улучшить ситуацию и хотя бы частично снизить количество заторов.

Расширение на Содышке

Одной из главных проблем автомобилистов Владимира давно уже является пересечение улицы Горького с федеральной трассой Р-132 и Юрьев-Польским шоссе. Даже не в пиковое время там нередко возникают заторы, а в часы пик стояние в пробке и вовсе может растягиваться на десятки минут.

Каких только вариантов решения проблемы не предлагалось, однако в итоге все сошлись во мнении, что спасет перекресток только многоуровневая развязка. Ее появление чуть больше года назад даже анонсировал лично губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Предполагалось, что многоуровневая развязка пройдет от Юрьев-Польского шоссе до улицы Белякова и снизит трафик. Однако в Минтрансе региона признались, что хотя мэрия Владимира и разрабатывает варианты прохождения этой гипотетической дороги, но сроки реализации проекта не определены.

На первой пресс-конференции Сергею Волкову задали вопрос относительно ситуации с перекрестком «Горького-Пекинка». Градоначальник не упоминал о многоуровневых развязках, но рассказал, что план по улучшению ситуации уже есть, причем весьма конкретный.

- На сегодняшний день есть проект и положительное заключение. Сегодня мы ищем средства для того, чтобы в следующем году сделать расширение от плотины Содышки до Пекинки с переходом на улицу Горького, - поделился Сергей Волков.

Глава Владимира объяснил, что речь идет о расширении правой стороны проезжей части сразу после дамбы. Там построят еще две полосы движения к уже имеющимся, и теперь те, кому надо повернуть направо, не станут мешать тем, кому нужно ехать прямо или поворачивать налево. Это разгрузит перекресток, а также позволит более спокойно проезжать на улицу Горького.

Впрочем, нельзя с уверенностью сказать, что пробка от этого решения полностью исчезнет, ведь узкая дамба все равно никуда не денется. Тем не менее, лучше станет однозначно.

Своя дорога

Еще одно важное новшество, которое анонсировал градоначальник, заключается в передаче светофоров, стоящих на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо», из федерального ведения в муниципальное. Дело в том, что время от времени из-за неудачной настройки фаз в разных участках Пекинки начинают собираться пробки, и всякий раз приходится обращаться в ФКУ Упрдор «Россия» для решения проблемы, так как настраивать самостоятельно эти светофоры мэрия не имеет права.

Светофор на Пекинке. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Сегодня мы в процедуре передачи федеральных объектов в управление муниципалитетом. То есть, в ближайшее время мы будем управлять всеми светофорными объектами и настраивать их так, чтобы они обеспечивали максимальную пропускную способность по территории Пекинки, - пообещал Сергей Волков.

Кстати, ранее федеральные дорожники предлагали передать городу не только светофоры, но и всю часть автодороги Р-132 в границах города. Однако в ФКУ Упрдор «Россия» уточнили, что пока все же речь идет только о светофорах.

- Наше предложение о передаче участка в целом остается в силе, но какое решение примет муниципалитет мы не знаем, и что-то комментировать пока сложно, - отметила официальный представитель ФКУ Упрдор «Россия» Юлия Кравченко.

Впрочем, в федеральном дорожном ведомстве заметили, что этот вариант вполне логичен, и не исключено, что в обозримом будущем за Пекинку действительно станет отвечать Владимир, но пока конкретных сроков реализации этого варианта не существует.