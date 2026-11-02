Во Владимире программу «Благодвор» не успели закончить в обещанные сроки

. Фото: Алексей СУХОВ.

В областном центре в течение летнего сезона 2026 года в рамках региональной программы «Благодвор» должны были отремонтировать 86 дворов и прилегающих территорий, и по факту успели почти в срок. К сожалению, проблемы обнаружились лишь на одном объекте.

«Ударные темпы»

Жители дома №35 по улице Нижняя Дуброва были рады, когда их адрес попал в список программы «Благодвор» на сезон-2026. Изначально во Владимире в него вошли 78 дворов и 11 прилегающих территорий, однако впоследствии глава города Сергей Волков уточнил, что список удалось расширить до 86 объектов, из которых девять оказались прилегающими территориями.

В ходе работ подрядчики занимались заменой старых бордюров, укладкой нового асфальта, установкой урн и скамеек. В общей сложности на эти цели городу было выделено 324 миллиона рублей.

По словам жителей дома №35 на улице Нижняя Дуброва, специалисты компании-подрядчика прибыли к ним в августе, и развернули работы по замене тротуаров и автомобильных проездов. Однако благоустройство велось не сказать чтобы ударными темпами: строители приезжали на один-два дня, а потом пропадали.

В конце концов, двор оказался раскопан, а конца ремонту видно не было. По словам жильцов, дошло до того, что из-за раскопов во дворе даже случилось серьезное ДТП.

- В сентябре один из наших жителей на автомобиле сдавал назад, так как выехать иначе было невозможно, и сбил пожилого мужчину, - рассказал местный житель Андрей.

. Фото: Алексей СУХОВ.

В результате пешеход получил травмы и попал в больницу, а жильцы продолжили ждать, когда их двор, наконец-то, приведут в порядок.

В середине октября глава города Владимира Сергей Волков отдельно упомянул о работах именно в этом дворе и заверил, что «Благодвор» в 2026 году будет завершен до конца этого месяца.

Последняя территория

Увы, наступил ноябрь, но жители дома №35 по улице Нижняя Дуброва так и не дождались завершения ремонта. Люди рассказали, что на их тротуарах уложили щебень, но до асфальта руки подрядчиков пока не дошли. А с учетом того, что в первых числах ноября ожидаются первые серьезные похолодания, владимирцы поделились опасениями, что двор может остаться в состоянии недоделки до следующего сезона.

В администрации города Владимира признали, что на этом объекте действительно еще не все закончено.

- Осталось только асфальтирование, основной комплекс работ уже сделан. Благоустройство территории завершится на текущей неделе, - пообещала официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова.

. Фото: Алексей СУХОВ.

В мэрии отметили, что подрядчик серьезно просрочил работы, но добавили, что в ходе приемки двора его действиям все равно дадут оценку: и с точки зрения сроков, и с точки зрения качества. В случае нарушений к специалистам будут применять штрафы и пени.

Что касается ситуации по городу в целом, то в городские власти уточнили, что из первоначального списка ремонта двор по улице Нижняя Дуброва, 35, оказался последним, где еще не закончены работы. Кроме того, во Владимире не завершен еще один дворовый объект, но по нему принимали решение о благоустройстве позднее, когда появились сэкономленные деньги. Так что это немного другая история.