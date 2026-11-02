Во Владимире на месте садов за ДТЮ построят большой конгресс-центр

Будущая площадь в центре садов за ДТЮ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В ходе своей пресс-конференции глава города Владимира Сергей Волков затронул злободневную тему благоустройства территории, более известной среди горожан, как сады за ДТЮ. Градоначальник совершенно честно выдал новости, которые вряд ли обрадуют многих владимирцев.

Подарок ко Дню города

История попыток благоустройства этого зеленого уголка в центре города тянется много лет, но лишь в 2025 году в сады за ДТЮ приехала первая строительная техника. Предложения общественников и возражения жителей по сохранению деревьев и прудов рассмотрели весьма символически, и в том же году спустили Верхний пруд, а затем вырубили огромное количество деревьев на северном склоне парка и в его середине.

Сергей Волков напомнил, что сейчас в рамках благоустройства садов за ДТЮ уже проложили дорогу по улице Пушкарской и построили дорогу-дублер вдоль Октябрьского проспекта. Кроме того, сейчас ведутся работы по расширению и углублению Верхнего пруда, а также по строительству новой большой дамбы, которая будет лежать между Верхним и Средним прудами.

Помимо этого, со стороны Дворца детского и юношеского творчества строится широкая прогулочная зона, которая завершается ближе к центру парка большой площадью диаметром в 80 метров, а к дамбе будет вести спуск с Октябрьского проспекта. По словам градоначальника, все это станет первым этапом в благоустройстве данной территории.

- Работы продолжаются, и мы делаем все, чтобы в следующем году ко Дню города этот этап был завершен, и жители Владимира имели возможность воспользоваться данной инфраструктурой, - заявил Сергей Волков.

Возведение будущей дамбы между Верхним и Средним прудами. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Глава города добавил, что сейчас принято решение в течение осени и зимы спилить всю «пришедшую в негодность растительность на всей территории парка». Подрядчик на проведение работ уже найден, а определять «негодность» деревьев и кустов будет городская Зеленая комиссия.

Дом на углу

Таким образом, судя по масштабу уже проделанной вырубки, к весне сады за ДТЮ могут и вовсе «облысеть». При этом Сергей Волков пообещал компенсационные высадки, хоть пока и без особой конкретики.

- Губернатором поручено нашему «Зеленому городу» сделать ландшафтный мастер-план с учетом особенностей города Владимира и с учетом приживаемости растений в городской среде, - объяснил градоначальник.

Сергей Волков добавил, что к весне мы все увидим открывшееся пространство, а дальше вместе с главой региона городские власти начнут «осмысливать и погружаться в историю ДТЮ», чтобы определить, какую часть садов благоустраивать дальше.

Зато следующая новость стала воплощением страшных снов многих жителей Владимира. Глава города открыто заявил, что в садах за ДТЮ появится большое деловое здание. Именно этого боялись многие горожане, экологи и урбанисты.

- Можно аккуратно сказать, что уже сегодня Центр компетенций Владимирской области разрабатывает «посадку» некоего такого большого, необходимого сегодня региону и городу конгресс-центра со стороны Октябрьского проспекта на углу пересечения с улицей Мира, - поделился Сергей Волков.

Строительство пешеходных дорожек. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Слухи о возможном строительстве бизнес-центра на этом самом пятачке появились как минимум несколько лет назад. Дошло до того, что в 2019 году действовавший тогда глава Владимира Андрей Шохин обещал не пускать в сады за ДТЮ коммерсантов с проектами строительства бизнес-центров и гостиниц. Очевидно, что теперь ситуация изменилась.

Сергей Волков отметил, что в ближайшее время должна появиться хоть какая-то концепция будущего конгресс-центра с визуализацией того, как он вольется в действующий ландшафт парка.

В сущности, появление этого здания объясняет и необходимость строительства дороги-дублера вдоль Октябрьского проспекта и дороги до улицы Пушкарской. Глава Владимира пообещал, что как только проект конгресс-центра появится в обозримом виде, его также представят на суд общественности.