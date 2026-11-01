Выставка хрусталя и концерт на руинах усадьбы: владимирцев ждет ночь искусств

Фото со страницы ВСМЗ в ВК.

Во Владимире 3 ноября вновь пройдет «Ночь искусств». Эта всероссийская акция любима жителями областного центра, так как позволяет бесплатно посмотреть выставки, экспозиции, концерты и многое другое в учреждениях культуры. Бесплатным становится даже то, за что обычно требуют деньги. А ведь параллельно идут еще и мастер-классы, игры и прочие развлекательные мероприятия. Собрали самое интересное, что можно будет посетить, в одной статье.

Два дня на ВСМЗ

Владимиро-Суздальский музей-заповедник участвовать в акции будет аж два дня, раз уж формально она приходится на ночь с 3-го на 4-е. 3 ноября она состоится во Владимире, Суздале и Александрове, а 4 ноября – в Гусь-Хрустальном.

Во Владимире бесплатно можно будет посетить выставки и экспозиции в музейном центре «Палаты», Дмитриевском соборе, Музее хрусталя и стекла XVIII – XXI веков, Доме-музее Столетовых, Историческом музее, в Суздале бесплатным будет вход в музейные комплексы «Кремль», «Спасо-Евфимиев монастырь» и «Александровская слобода», а в Гусь-Хрустальном – Музей хрусталя имени Мальцовых.

Владимир

Основная программа начнется в 18:00. Участники акции в музейном центре «Палаты» смогут в числе первых посетителей посмотреть новую выставку «Грани» (откроется как раз 3 ноября), посвященную 270-летию создания Гусевского хрустального завода.

Тема новой выставки также будет раскрываться в музыкальной программе, передающей образ хрусталя. Будут звучать произведения Лядова и Моцарта. Музыканты выступят на балконе третьего этажа.

Также в Палатах посетителей ждет авторская экскурсия Павла Михайленко «Икона XII века. Богоматерь Боголюбская. Новое обретение», экскурсия «Преображение «Палат» с Мариной Переведенцевой, экскурсии по выставкам «Цветовой прорыв» и «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины».

Премьерой вечера станет новая пешеходная экскурсия «Знакомый незнакомый Владимир. Память города». Участники экскурсии пройдут по местам всем известным, но забытым, вспомнят моменты из истории города Владимира, назовут имена выдающихся сограждан. Для участия необходимо оформить бесплатный билет на сайте.

Отправиться в кинопутешествие по Древней Руси можно будет в кинозале. Там покажут сразу несколько исторических фильмов дореволюционной России: «Эпизод из жизни Дмитрия Донского» (1909 г., режиссёр Кай Ганзен), «Русская свадьба XVI столетия (1908-1909 г., режиссёр Василий Гончаров), «Смерть Иоанна Грозного» (1909 г., режиссёр Василий Гончаров), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1915 г., режиссёр Александр Иванов-Гай). Показы фильмов будут сопровождаться выступлением историка, киноведа, куратора проекта «Кино в Третьяковке» Максима Павлова.

«Культурный код варенья» раскроет этнограф Константин Васин. В своей лекции он покажет связь любимого угощения, русской литературы и культуры гостеприимства. Посетителей ждет традиционное русское чаепитие с приготовленным на их глазах яблочным вареньем. На мероприятие необходимо приобрести билет.

Большой блок программы будет посвящен современному искусству. Необычный мастер-класс по пиксельной мозаике проведет известный уличный художник Мишкин. Также в кинозале Палат состоится лекция фиджитал-художника Кирилла Рейва «Диджитал-арт: искусство и технологии». Вход на эти мероприятия – по билетам.

А музей природы приглашает детей и взрослых в «Путешествие по ночному лесу с фонариком».

Суздаль

Основная программа начнется в 18:00. В Кремле на выставке «Невербалика» состоится вечер с куратором Надеждой Рыбаловой. Гостям предложат необычный эксперимент: услышать музыку и затем найти её «источник» в экспозиции.

В недавно открывшемся пространстве Библиотеки искусств пройдет лекция научного сотрудника музея Михаила Бирюкова «В гостях у классика российского искусствознания. Вечер знакомства с библиотекой Д.В. Сарабьянова». Участники мероприятия смогут познакомиться с составом библиотеки и редкими экземплярами. Вход свободный по регистрации.

В Спасо-Евфимиевом монастыре состоится концерт Мужского хора. Фото ВСМЗ.

В Спасо-Евфимиевом монастыре состоится концерт Мужского хора (вход свободный), а также медиация «Суздаль. Музыка. Кино» (необходимо приобрести билет).

Филиал «Александровская слобода»

«Ночь искусств» начнется с 17:00. Здесь пройдет лекция «Барановские ситцы – наш российский триумф», экскурсия по выставке «Ситцевая столица», также состоится концерт «Народов много - страна одна». Перед гостями выступят хор «Антарес» и хор «Верба» АДШИ им. В. Зубова. Музыканты исполнят композиции на разных языках народов России.

Для детей подготовили занятия в творческих мастерских музея, которые познакомят ребят с традиционными ремёслами, декоративно-прикладным искусством и памятниками древнерусского зодчества. На мастер-классы необходимо приобрести билет.

Музей хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном

4 ноября с 17:00 можно будет посетить выставку «Стекло с ароматов хвои. Творчество Светланы Березиной», презентацию выставки «Чихачевы. Мастера алмазной грани», экскурсии по экспозиции «Хрусталь». Также пройдет интерактивное занятие для детей «Фантазия красок» и концерт вокального квартета - ансамбля «Амариллис».

Центр ИЗО

Центр пропаганды изобразительного искусства уложиться в один день, зато будет работать сразу на двух площадках – непосредственно в центре ИЗО и в Муромцево на территории усадьбы Храповицкого.

Во Владимире программа начнется 18:00. Гостей центра ждут концерт коллектива «Смородина», программа от студии моды «Глория», мастер-классы, экскурсии и так далее. В частности дети смогут сделать брелок из термопластика и открытку с каллиграфией. А взрослые могут послушать экскурсии про владимирских художников и графиков, скульптора Игоря Черноглазова и многое другое.

В Муромцево с 12 до 13 часов будет пешеходная экскурсия по территории усадьбы Храповицкого. В 13:30 начнется мастер-класс по изготовлению силуэтной графики из бумаги по работам Элен Гертик. А завершится программа концертом, который стартует в 17:00. Для слушателей прозвучат авторские песни и музыка Людовико Эйнауди. Все мероприятия проводятся по предварительной записи. Телефон: +7(4923)77-10-27 (доб. 5532).

Областная научная библиотека

В научной библиотеке будут работать несколько площадок, представляющих театральное и ювелирное искусство, а также культуру Владимирской земли. Стартует все в 18:00. После этого гости библиотеки смогут посмотреть спектакль «#4стула» в большом читальном зале на 3 этаже, посетить мастер-класс «Создание украшения в «технике Тиффани»», посетить художественные выставки «Краски Мурома» (выставочные галереи второго этажа) и «Ольга Розанова. Нить супрематизма» (выставочное пространство на третьем этаже), а также книжную выставку «Музыкальный мыслитель. С.И. Танеев (1856-1915)», приуроченную к 170-летию со дня рождения выдающегося пианиста, композитора, педагога, уроженца города Владимира.

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи

Большую программу обещают в молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи на проспекте Строителей, 23.

Сбор гостей запланирован в холле в 17:30, а торжественное открытие – там же в 18:00. После этого мероприятия разделятся по площадкам-территориям.

Территория «Удивительное рядом»

18:05 — «Алые паруса» — спектакль в исполнении Театра юного актёра ДДЮТ, режиссер Сергей Грызов.

19:05 — Концертная программа от Заслуженного коллектива народного творчества Молодежного хореографического ансамбля «Звоны» — руководитель Владимир Сергеевич Кузьминов.

19.40 — Выступление студентов отделения хорового дирижирования Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина, рук. Т.А. Гринь и Э.В. Сайгак.

20.20 — Концерт творческой академии голоса Voice Evolution

21:30 — Споем Хор.ом — музыкальная встреча

22:00 — Квиз от руководителя клуба «Нескучно научно» Максима Копылова.

Территория «Удивительное в нас»

18:15 — «Вдохновляющий космос 2» — нескучная лекция от клуба «Нескучно научно»

19:15 — «Что двигали Передвижники?» — Анастасия Вотинцева, культуролог, частный гид по Владимиру и Боголюбово.

20:15 — Интерактивная лекция от Микаэля Ахмедова, руководителя творческой мастерской «Народный стиль», взгляд на культуру нашей необъятной Родины сквозь призму народных традиций и обычаев.

21:15 — «Культурный квиз» — командная интеллектуальная игра.

22:00 — «Такой разный Чехов» — литературная встреча

Творческая территория

18:15-19:30 — «Матрешка — русский сувенир» — творческий час в технике квиллинг.

19.45-21:00 — «Голубь мира» — творческий час по созданию символа мира и дружбы.

Фото со страницы Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи в ВК.

20:30-21:30 — «Тайный язык орнамента» — интерактивный мастер-класс, на котором участники учатся «читать» узоры народов России, как настоящие переводчики с языка символов, и создавать свои орнаменты на заготовках.

21:10-22:00 — «Сувенир на счастье» — познавательно-творческий час об орнаментах народов России.

В течение вечера — «Галерея, затерянная на книжных полках» — интерактивная выставка

Апельсиновый зал

18:15 — «Сквозь века: М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»» — литературная встреча-дискуссия

19:30 — «Классики в кедах» — интеллектуальная игра о том, как менялось российское искусство на протяжении веков.

20:30 — «Семейные секреты народов России» — викторина о семейных традициях и обычаях народов России.

21:30 — «Оденем осень в макраме» — творческий час.

Виниловая комната

18:00-21:00 — «Музыкальная палитра России» — музыкальная игра-путешествие.

Холл

18:00-22:00 — Чайная пауза.

18:00-22:00 — «Ночь искусств 2026» — фотозона.

Владимирский театр кукол

Будет что показать и коллективу владимирского театра кукол. Для детей и взрослых в залах театра с 11:30 будут предложены аквагрим и фотозона. Также гостям устроят «бродилку по театральным маршрутам» с выполнением заданий, интересными фактами о театре и собиранием печатей за правильные ответы. Каждая печать — это шаг к призу! По итогам «бродилки» те, кто соберет все печати, получат возможность принять участие в лототроне с призами.

фото с сайта театра кукол.

Кроме того, в театре пройдет выставка сувенирных театральных кукол разных народов, конкурс рисунков «Нарисуй куклу с выставки». А гвоздем дня в 12:20 станет бесплатный показ спектакля «Сказка о потерянном времени» (6+) — трогательной и мудрой истории о том, как важно ценить каждое мгновение.

Это не полная программа мероприятий. Так что подробности можно узнать на сайтах перечисленных выше учреждений. А еще помните, что в программе возможны изменения.