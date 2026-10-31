Депутаты ЗС Владимирской области перевели скандальный участок в новую категорию

Фото пресс-службы ЗСВО.

На октябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области обсуждалось много вопросов, но одним из самых скандальных стал внешне непримечательный законопроект, спрятанный за формулировкой «О переводе земельного участка из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Зачитывал информацию министр имущественных и земельных отношений Владимирской области Владимир Горланов. Он рассказал, что нужно перевести один участок сельхозназначения в Собинском муниципальном округе площадью 60,5 тысячи квадратных метров в категорию земель промышленности. Располагается данный участок рядом с СНТ «Рябинка».

По словам Горланова, собственник участка подавал в министерство имущественных и земельных отношений соответствующую заявку в 2025 году, но тогда министерство отказало. Тогда собственник подал в суд и выиграл его. Так что министерство обязано было снова рассмотреть заявку и перевести этот участок из категории сельхозземель в категорию промышленности. Поэтому данный вопрос и вынесли на обсуждение.

У почти всех депутатов предложение вопросов не вызвало. Кроме депутата от КПРФ Антона Сидорко. Он спросил у Горланова, в курсе ли тот, что на этом участке уже 10 лет незаконно находится платная стоянка для большегрузов и есть судебные решения о ее демонтаже. На это министр ответил, а какое это имеет отношение к их вопросу, учитывая, что есть решение суда, которое они обязаны выполнить.

- Вопросами законности расположения на участке парковок должны заниматься органы следствия, а не мы, - ответил он Антону Сидорко. – А у нас есть решение суда, которое необходимо исполнить.

Антон Сидорко. Фото: Виктория СУХОВА.

После этого представитель КПРФ заявил, что считает ситуацию фантастической, так как таким образом власти узаконивают то, что существует незаконно.

- Я в силу депутатской этики не буду называть, кому принадлежит участок, но все здесь присутствующие знают, чей это участок. Получается, что если бы просто человек на своем участке построил незаконный сарай, его тут же бы заставили его снести, а здесь можно строить что угодно! – возмутился депутат, попросив обратить внимание на ситуацию представителей прокуратуры. Те, в свою очередь, попросили Антона Сидорко написать заявление в прокуратуру.

Тем не менее, на самом заседании ЗС земельный участок большинством голосов перевели в другую категорию. Против были только двое представителей КПРФ, все остальные проголосовали «за».