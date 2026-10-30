Во Владимире вокзальную площадь свяжут тротуарами с историческим ядром

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Глава города Владимира Сергей Волков в ходе своей пресс-конференции подробно рассказал о работах на Вокзальной площади Владимира, а также объяснил, что ожидает окружающую местность в ближайшие год-полтора.

Черновая отделка

Что касается работ, ведущихся сейчас на пространстве между автовокзалом и железнодорожным терминалом, то их градоначальник назвал «глубокой реконструкцией и переосмыслением привокзальной площади и прилегающих улиц». По сути, эту местность ждет масштабное преображение.

- На сегодня завершены работы «ниже ноля», чтобы не получилось так, что благоустроили, и через два года начали рыть, копать, менять какие-то сети, - отметил Сергей Волков, говоря о замене коммуникаций.

Было принято решение полностью поменять фактически все сети, проходящие под вокзальной площадью — водоснабжения, водоотведения, электрические, газовые сети и линии связи.

- Сегодня, как вы видите, работы ведутся «выше ноля». Асфальт в первом слое подрядчик уже уложил, работы с бетоном практически завершены, мачты освещения уже стоят на своих проектных местах, - перечислил глава города.

По словам Сергея Волкова, со дня на день должны прибыть светильники, и мачты освещения начнут работать. Также подрядчики приступили к сборке одной из шести клумб. Бетонное основание под нее уже залито.

- Я думаю, в черновой отделке, без заключительного слоя по асфальтобетону, без озеленения, без малых архитектурных форм, площадь начнет функционировать в этом году, - пообещал Сергей Волков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Что касается полного завершения работ, то этот момент ожидается примерно до конца лета 2027 года. В то же время, сам контракт рассчитан до 1 октября того же года.

Лестничный марш

Не меньшие работы закипят и вокруг ремонтируемой площади. Так, по улице Вокзальной начали капитально ремонтировать фасады домов, благоустроили дворовые территории, а частные инвесторы привели в порядок собственные здания вдоль железной дороги. Фактически улицу Вокзальную реконструируют полностью — также здесь появятся новые тротуары и новая проезжая часть.

- А дальше в планах соединить ее пешеходными связями с улицей Урицкого и провести ремонт по улице Годова гора, чтобы жители города и туристы, приезжающие к нам в гости, не имея транспорта, спокойно, пешком, в комфортных условиях, в течение пяти минут могли подняться к нашим главным святыням - Успенскому и Дмитриевскому соборам и выйти в центральную городскую часть, - уточнил Сергей Волков.

Кроме того, мэрия разработала проектно-сметную документацию на строительство лестничного марша, который поведет от улицы Вокзальной до улицы Урицкого с выходом к Коммунальному спуску. По факту, это участок от Вокзальной площади до подножия холма, на котором стоит Владимирская епархия. По словам Сергея Волкова, контракт на создание новой, современной лестницы уже заключен и средства на ее возведение выделены.

КСТАТИ

К ремонту самого железнодорожного приступят, видимо, еще не скоро. Глава города рассказал, что 29 октября во Владимир должен был приехать начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, но визит в итоге перенесли. Тем не менее, месяц назад он уже побывал во Владимире, и вместе с главой города провел короткое совещание прямо на вокзале. Говорили не только о реконструкции здания, но и о восстановлении посадочных платформ.

- Информация небольшая есть, но я не буду опережать события и пока в цифрах ничего не скажу, - заявил Сергей Волков.

Градоначальник уточнил, что конкретику по этому вопросу в ближайшее время озвучит либо губернатор Владимирской области Александр Авдеев, либо это сделает по его поручению сама горадминистрация Владимира.