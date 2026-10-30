Избил до смерти по указке кураторов: 18-летний студент познакомился с девушкой и стал жестоким дроппером

Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

На днях в один из отделов полиции в Архангельской области пришел 18-летний нижегородец, поведавший жуткую историю. Как оказалось, парня через мессенджер втянули в скверную историю, финалом которой стало особо тяжкое преступление, совершенное им во Владимире.

О задержании молодого человека 30 октября рассказали в Следственном управлении СК России по Владимирской области и региональном УМВД. Ему инкриминируют причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи рассказали, что эта история началась еще в сентябре 2026 года, когда 18-летний житель Нижегородской области вошел в чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в одном известном мессенджере.

Там он познакомился с девушкой, которая на самом деле оказалась вовсе не девушкой, а негодяями, скрывавшимися под женским обличьем. Результатом стало то, что студента втянули в занятие мошенничеством.

- По указанию кураторов в течение месяца он выполнял роль дроппера, находясь в различных городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Кирове. Он получал денежные средства обманутых граждан, которые переводил на указанный соучастниками крипоткошелек, - рассказала старший помощник СУ СК России по Владимирской области Евгения Горина.

А 17 октября молодой человек выехал на очередное задание во Владимир, где ему предстояло явиться в гости к 95-летней бабушке. Пожилая жительница Владимира тоже стала жертвой незримых мошенников. Однако на этот раз дело отнюдь не ограничилось банальным отъемом денег, когда дроппер-курьер пришел к престарелой хозяйке.

- Действуя по указанию кураторов, он жестоко избил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась, - уточнили в региональном Следкоме.

Оперативники добавили, что парень нанес своей жертве как минимум пять ударов, действуя руками и ногами. Расправившись с пожилой женщиной, незваный гость принялся обшаривать квартиру, но денег так и не нашел. После этого он сбежал и укатил из региона.

- Молодой человек скрылся и прибыл в Архангельскую область, где добровольно обратился в полицию и сообщил о совершенных преступлениях, - резюмировала заместитель руководителя отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

После этого молодого человека задержали и на время расследования отправили в следственный изолятор, где он сейчас и находится. Сейчас следователи и полицейские продолжают работу, в том числе устанавливают соучастников особо тяжкого преступления.