Во Владимире старый мост через Клязьму не отремонтируют до открытия нового

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

О судьбе единственного моста, соединяющего основную часть города с Загородным районом, в ходе своей пресс-конференции рассказал глава города Владимира Сергей Волков. Также он поделился замыслами по поводу возведения нового путепровода через реку.

Этот мост открыли в сентябре 1960 года, и до настоящего времени он остается единственным кратчайшим путем, соединяющим Владимир с Муромом, Судогдой и собственными микрорайонами, раскинувшимися по другую сторону Клязьмы.

Последний капитальный ремонт здесь проводился с 2001 по 2003 годы, то есть более 20 лет назад, и сейчас конструкция вновь требует внимания инженеров. В связи с состоянием путепровода даже пришлось ввести запрет на проезд по нему грузовых машин.

Сами владимирские автолюбители давно задались вопросом — как долго может простоять конструкция, и дотянет ли она до возведения второго моста через реку?

- Мост доживет точно, для того чтобы это случилось, буквально два года назад на нем заменили асфальтобетонное покрытие и перильное ограждение, а также ограничили движение грузового транспорта, чтобы дальше не происходило его разрушение, - заявил Сергей Волков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Тут же глава города напомнил, что сейчас рассматриваются три варианта второго моста, первым из которых является путепровод от площади Фрунзе до трассы на Ладогу. На него требуется около 34 миллиардов рублей, и в мэрии даже есть документ с резолюцией главы государства к федеральному минтрансу с требованием рассмотреть возможность выделения необходимой суммы.

- Но пока в существующих реалиях такие крупные новые проекты финансировать не начинают. Исходя из этого, Александром Александровичем (губернатором Авдеевым — авт.) принято решение о поиске более дешевых возможностей прохождения трассы, - отметил Сергей Волков.

Как известно, одним из вариантов является строительство моста от Суздальского проспекта также до дороги на Ладогу предпроектной стоимостью около 20 миллиардов рублей. Еще один вариант: мост с выходом через улицу Мостостроевскую стоимостью около 14-15 миллиардов рублей.

Глава города заметил, что, вероятнее всего, более дешевый вариант появится раньше дорогого, однако и от последнего отказываться не будут. В любом случае, пока новый мост не появится, ездить на другую сторону Клязьмы придется по старому путепроводу.

- С учетом количества техники, имеющейся в городе, с учетом наличия в Заклазьменском областной больницы и других мощных социальных медицинских объектов закрыть всё и пустить машины вокруг просто невозможно, - рассказал градоначальник.

Чтобы успокоить сомневающихся, Сергей Волков заявил, что за старым мостом эксперты продолжают внимательно следить. Например, не столь давно во Владимир приезжала столичная лаборатория, которая проводила его обследование.

- Я думаю, мост будет служить, но ограничения движения грузового транспорта в ближайшие годы сохранятся, - резюмировал глава Владимира.