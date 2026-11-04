Во Владимире ДК молодежи накануне зимы остался с разобранной крышей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Вопрос о капитальном ремонте здания 1958 года постройки назрел давно, а после пожара в декабре 2024 года работы стали просто необходимы. Наконец, минувшей весной властям Владимира удалось найти подрядчика, который взялся за работу, но одну из основных ее частей он не закончил до сих пор.

ЧП во время церемонии

Проектную документацию на приведение в порядок этого муниципального учреждения культуры разработала компания ООО «АФБ-Баупроект» еще до пожара 2024 года. Авторы указали, что здание построено по типовому образцу 1950-х годов, а его проект вышел из архитектурно-проектной мастерской ВЦСПС, его создателем является архитектор Константин Барташевич.

До 1996 года учреждение являлось Домом культуры Владимирского химического завода, после чего перешло в ведение муниципалитета и с тех пор стало называться «ДК молодежи».

В здании имеются три этажа с подвалом, а запланированный капремонт должен затронуть все фасады здания с полной заменой кровли на новую. Кроме того, предполагался внутренний ремонт помещений.

Стоит напомнить, что во время пожара зимой 2024 года выгорело 8 квадратных метров здания, пламя занялось в районе костюмерной прямо во время церемонии награждения участников фестиваля «Орбита талантов». Из ДКМ эвакуировали 60 человек, а впоследствии дознаватели назвали в качестве причины случившегося короткое замыкание.

Увы, ДК Молодежи тогда пострадал не только от огня, но и от воды, так как пожарным пришлось проливать помещения. Теперь же выбранному в ходе торгов подрядчику предстояло все привести в порядок.

Просрочка

Надо сказать, что торги не задались с самого начала: победившая организация уклонилась от заключения договора, и контракт перешел к ООО «СК-Комплекс» - компании из города Грозный, которая снизила начальную стоимость ремонта с 89 миллионов 861 тысячи до 72 миллионов 329 тысяч рублей.

Согласно последней версии договора, контракт действует по 15 ноября 2027 года, а работы разбиты на несколько этапов. Так, до 30 июля строители должны были провести демонтаж на кровле и чердаке, а также разобрать механизм подъема люстр. Кроме того, с 25 апреля по 30 августа текущего года необходимо было построить новые деревянные перекрытия и лестницы, кровлю и тот самый механизм подъема. Но наступил ноябрь, и тут представители сферы культуры Владимира заявили, что с крышей в ДКМ произошла неприятность.

По словам собеседников, кровлю так и не смогли закончить вовремя. Фактически дом культуры перед зимой остался с разобранной крышей, причем в таких условиях там даже проводят какие-то мероприятия. При этом руководству города уже указывали на происходящее, но мало что изменилось.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- А потом что, внутри будет идти снег? - не скрывали возмущения работники культуры.

Как бы в подтверждение их слов на сайте госзакупок в документации на ремонт ДКМ 30 октября появилась пометка, которая гласит, что подрядчик допустил просрочку, и ему выставили пени на 667 тысяч 420 рублей.

В администрации города Владимира не стали скрывать, что им самим не нравится сложившаяся ситуация.

- В данном случае вопрос стоит в выполнении обязательств подрядчиком, выбранным в ходе торгов. Ежедневно осуществляется выезд на место, в том числе главой города. Но бросать объект и расторгать контракт с поиском новых специалистов тоже нельзя, иначе объект вообще прекратит свою работу, - ответила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

К сожалению, в сложившейся ситуации у властей остается единственный выход — теми или иными способами понуждать подрядчика продолжать работы, но пока никаких гарантий того, что к первому снегу крышу получится починить, дать никто не может. Так что опасения работников культуры не лишены оснований.