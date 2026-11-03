Губернатор в Суздале, гуляния в парках: во Владимирской области отмечают день народного единства

В Суздале пройдут официальные мероприятия, связанные с праздником. Фото ВСМЗ.

День народного единства в России отмечают с 2005 года. И за это время во Владимирской области сложились свои традиции в отмечании данного праздника.

В 33 регионе в этот день традиционно проходит митинг в Суздале у восстановленной усыпальницы князей Пожарских, чтобы отдать дань уважения национальному герою России – Дмитрию Пожарскому, который возглавил народное ополчение, освободившее Москву от польско-литовских интервентов. Именно сюда ежегодно приезжают губернатор, председатель Заксобрания региона, а также первые лица области.

«Ополчение Минина и Пожарского – пример того, как люди объединились, чтобы отстоять свою свободу и независимость, невзирая на национальности, народности и сословия. Все бок о бок сражались за освобождение Москвы и России от вторжения. Этот праздник – напоминание и самый важный урок», - говорил во время митинга в 2025 году губернатор Александр Авдеев.

А пока власти отмечают праздник в Суздале, во Владимире большую программу гуляний предлагают городские парки и учреждения.

Праздник русской культуры «Русь жива!»

В парке «Загородный» пройдёт традиционный праздник «Русь жива!». Гости будут водить гигантский хоровод, участвовать в молодецких забавах и изучать историю России. Организаторы обещают также современный мечевой бой и арчертаг (стрельбу из лука), зону VR игр, самоварный ряд, игры для детей и взрослых: «Рюхи» (городки), «Богатырский гвоздь», «Медвежьи бои», «Самый мудрый», «Летающий чугунок».

Также в парке пройдут лотерея, благотворительная ярмарка из Мурома, историческая выставка от умельцев из Нижнего Новгорода, выступления творческих коллективов и огненное шоу.

Стартует программа в 12.00.

«МЫ РАЗНЫЕ — МЫ ВМЕСТЕ»

А Центр культуры и искусства на Соборной (улица Большая Московская, 33/35) в 15.00 организует концерт «Мы разные – Мы вместе».

Программа концерта включает творческие номера, раскрывающие богатство и эстетику национальных традиций, а также многообразие культур народов России. Концепция строится на демонстрации единства многонационального народа посредством искусства, фольклора и коллективного творчества.

Парк «Дружба»

Здесь 4 ноября в 11.00 состоится мероприятие под названием «Молодецкие забавы». Программа раскрывает связь исторических традиций с современными ценностями и ориентирована на аудиторию всех возрастов: предусмотрены активности, сочетающие зрелищность, прикладные навыки и культурно просветительский компонент.

В парках тоже отметят День народного единства. Фото со страницы Центрального парка в ВК.

В частности запланированы состязания по гиревому спорту, боксёрские поединки и реконструкция традиционной кулачной стенки — формат, акцентирующий такие качества, как выдержка, товарищество и личная ответственность. Также в рамках программы проводится мастер класс по оказанию первой помощи, позволяющий освоить базовые приёмы, применимые в экстренных ситуациях.

Историко культурный блок включает демонстрацию воинского искусства: выступления реконструкторов в доспехах со сражениями на мечах, показательные номера казаков с фланкировкой шашкой, а также секцию современного мечевого боя с обучающим мастер классом. Дополняет направление тематическая выставка, объединяющая образцы вооружения времён Великой Отечественной войны и современные средства, используемые в специальной военной операции, — экспозиция выстроена как диалог двух эпох и подчёркивает преемственность воинской традиции.

Также в парке будут организованы фотозоны в стилистике традиционных гуляний, а гастрономическая зона предлагает блюда русской кухни — пироги, пряники и чай из самоваров.

Центральный парк

Здесь пройдет тематическая программа «Россия. Родина. Единство». Стартует она в 12.00. Организаторы обещают путешествие по культурному и историческому наследию страны: участники познакомятся с ключевыми вехами, связанными с праздником, и узнают, как единство народов помогало преодолевать сложные периоды истории. В программе – интерактивные станции: на одной соберут символическое «Дерево единства» из бумажных ладошек с добрыми пожеланиями, на другой попробуют расшифровать народные пословицы о сплоченности, на третьей – соберут пазл с картой России и отметят на ней известные культурные символы разных регионов.

Добросельский парк

Здесь тоже стартуют в 12.00 с тематической программой «В единстве твоя сила, великая Россия!». В программе – познавательные блоки о событиях 1612 года и роли народного ополчения Минина и Пожарского в виде викторины с историческими кейсами.

Творческая часть включает создание «Карты единства»: на большом полотне участники размещают символы народов России (орнаменты, силуэты национальных костюмов, элементы ремесел) и соединяют их лентами – как знак общих ценностей и взаимопомощи.

Отдельный блок посвящен культурному многообразию: мини выставка «Традиции рядом» с карточками о праздниках, блюдах и ремеслах разных народов, а также игровая станция «Общий язык», где гости учатся нескольким простым фразам на разных языках народов России и разгадывают пословицы, смысл которых един для всех.