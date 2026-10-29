Дорожные службы Владимирской области готовы к зиме на 87 процентов

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

На октябрьском заседании ЗС в рамках «парламентского часа» перед народными избранниками выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Владимир Перцев. Он рассказал о состоянии дорог в регионе и существующих проблемах, а также ответил на вопросы депутатов.

15 миллиардов на дорожное хозяйство

Владимир Перцев начал с общей характеристики дорожной сети и дорожного хозяйства региона. Он рассказал, что во Владимирской области протяженность сети дорог составляет 15,8 тысячи километров. При этом на ведение дорожного хозяйства министерство транспорта имеет бюджет в 15,3 миллиарда рублей.

Впрочем, на содержание, строительство и ремонт дорог в основном идут средства дорожного фонда региона. В 2026 году бюджет фонда составил 12,5 миллиарда рублей. На эти деньги до конца года должны построить более 16 километров новых дорог, а также отремонтировать 433 километра существующих. Также дорожный фонд должен будет сделать освещение на протяжении 25 километров дорог в 17 населенных пунктах, привести в порядок множество километров тротуаров и многое другое.

Многое в регионе делается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По реализации его наш регион уже не один год находится в списке 10 лучших регионов страны.

- Достаточно сказать, что по нацпроекту к 2030 году у нас 85 процентов дорог в рамках Владимирской агломерации должны быть в нормативном состоянии. И мы эту задачу выполнили в прошлом году, - сказал Владимир Перцев.

Также он добавил, что по нацпроекту к тому же 2030 году в нормативном состоянии должно быть 65 процентов всех дорог региона. Тут пока еще задача не решена, так как здесь мы достигли лишь показателя в 52 процента.

Штрафов на 2 миллиарда рублей

Отдельно Владимир Перцев коснулся темы установки комплексов фото- и видеофиксации правонарушений. За последние годы число камер на дорогах достигло 213 штук. Причем с каждым годом они становятся все навороченней и способны фиксировать все больше нарушений.

- Эти комплексы зафиксировали 1,2 миллиона нарушений, по ним назначено штрафов на 1,1 миллиарда рублей, - добавил министр, также сказав, что 57 тысяч нарушений было выписано за нарушения весового контроля, что повлекло сбор штрафов на еще 859 миллионов рублей. Стоит отметить, что все эти суммы идут в бюджеты разных уровней.

Правда, у штрафов за вес есть и оборотная сторона медали, которая приводит порой к весьма неожиданным результатам. Поднял проблему депутат Алексей Конышев. Он рассказал, что часто на пунктах весо-габаритного контроля превышение веса обнаруживают у машин государственных дорожных служб. И им выписывают штрафы за это.

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

- Это приводит к расходам государственных предприятий, занимающихся перевозкой стройматериалов или вывозом снега. По-моему, это неправильно. Может нам стоит по линии ЗС как-то урегулировать данную тему? – спросил Конышев.

Владимир Перцев сказал, что он будет не против помощи Заксобрания, так как проблема реально существует. И пока в министерстве транспорта решают ее лишь одним способом – они оспаривают выписанные штрафы в суде, и те пока идут навстречу властям и аннулируют штрафы. Впрочем, одновременно в министерстве обратились на федеральный уровень. Федеральные чиновники отменили штрафы лишь для мусоровозов.

ДСУ-3 останется на М-7

Спросили у Перцева и про подготовку к зиме. И не просто так. Прошлогодняя зима с ее аномальными снегопадами выявила кучу проблем. Особенно болезненным указалась уборка федеральной трассы М-7. Тогда федеральный подрядчик не справился с уборкой трассы. И пришлось не только искать нового, но и подключать региональные дорожные службы к уборке дороги.

- Новый подрядчик в целом справляется, - сказал министр транспорта. – Тем не менее, пока мы планируем оставить ДСУ-3 в качестве компании, которая будет помогать с уборкой М-7 «Волга» этой зимой.

Что касается уборки остальных дорог, в том числе и в городах региона, то тут в министерстве с июля следили за тем, как коммунальные организации готовятся к предстоящей зиме. По словам Перцева, в данный момент готовность региона составляет 87 процентов. Определенные вопросы остались лишь с закупкой песко-соляной смеси. Но проблем якобы быть не должно. Впрочем, тут всегда зависит от того, насколько снежной окажется зима.

Три варианта моста

Наконец, депутат Александр Цыганский спросил у министра про потенциальное строительство моста через Клязьму. Много нового Владимир Перцев не сказал. Он заявил, что по-прежнему приоритетным вариантом для строительства считается маршрут от площади Фрунзе до турбазы «Ладога». И стоит данный мост 36 миллиардов рублей. Сейчас проектно-сметная документация по данному варианту рассматривается в Москве.

. Фото: Виктория СУХОВА.

При этом губернатор Авдеев попросил посчитать для него стоимость еще двух возможных вариантов для моста – «Суздальский проспект – Ладога» и «Мостострой - Улыбышево». Пока первый мост оценивается в 20 миллиардов, второй – в 14 миллиардов.

По мнению Перцева, в перспективе Владимиру нужны все три моста. Но очевидно, что все упирается в то, где взять деньги. А, стало быть, пока и один мост кажется далекой перспективой.