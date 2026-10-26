Во Владимире построят технопарк с огромным мебельным производством

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Администрация города Владимира 26 октября открыла общественные обсуждения проекта очередных изменений в Генплан. Согласно представленной на суд публики документации, серьезные перемены грядут в Лесном, на участках, где когда-то работал свинокомплекс ЗАО «Владимирское».

Комплекс с развязкой

Предполагается, что земли сельхозназначения, что находятся с западной стороны микрорайона Лесной, и где до сих пор стоят здания бывшего свинокомплекса, включат в границы города для осуществления «масштабного инвестиционного проекта».

Речь идет о создании инвестиционного комплекса, который пока назвали по-простому: «Технопарк». Стоит напомнить, что минувшим летом эту территорию власти Владимира назвали «Промплощадка Лесной».

Авторы обещают, что здесь будет создана современная научная, технологическая и производственная база для будущих инвестпроектов. В целом «Технопарк» ориентируют на размещение производственно-складских корпусов пятого класса опасности и сопутствующих объектов, включая дороги, развязки, административные здания и прочее.

«Проектом предусмотрено строительство 43 новых производственно-складских корпусов с сохранением и интеграцией в единую систему шести существующих зданий. Центральным элементом станет производственная площадка площадью 70400 квадратных метров. При этом будут предусмотрены контрольно-пропускной пункт, накопительные стоянки для большегрузов и кольцевые развязки внутри комплекса», - пишется в документе.

Вариант развития территории из проектной документации.

Общая площадь участка земли внушительная, и составляет 181,6 гектара, в то время как территория застройки (в несколько этажей) составит 364500 квадратных метров. Уже существующие здания сейчас занимают около 4252 «квадратов», а остальное пойдет под погрузочно-разгрузочные зоны, инженерные коммуникации и санитарно-защитное озеленение.

Грузы планируется доставлять по автодороге Р-132 «Золотое кольцо» автопоездами, но чтобы не создавать заторы на федеральной трассе, большую территорию отдадут под маневровые зоны, стоянки грузовиков и площадки погрузочно-разгрузочных работ.

Зарплата мебельщиков

Одним из первых здесь должны построить «высокотехнологичный завод» по производству мебели. Если верить карте, его разместят на месте двух бывших корпусов свинокомплекса, въезд на которые проходит мимо АЗС, причем одну половину отдадут непосредственно под цеха, а другую под склады. Территория завода займет почти 18 гектаров, а ее владельцем обозначен Дмитрий Зябрев — руководитель столичной компании ООО «Бэст-Мебель». Она и разместит в Лесном свои мощности.

Так, на базе здания №1 запустят производство корпусной и мягкой мебели, а также мебельных полуфабрикатов. В основном предприятие будет роботизированным, с полностью автоматическими поточными линиями.

Предполагается, что здесь установят оборудование на 1,5 миллиарда рублей, а сам выпуск мебели сделают круглосуточным. Длина каждой линии составит 150-200 метров, что требует огромных открытых пролетов внутри цеха. Впрочем, трудиться здесь будут только 200 высококвалифицированных сотрудников за сравнительно скромную среднюю зарплату в 65 тысяч рублей.

Новое производство должно расположиться здесь.

Что до объемов производства, то переработка плитных материалов составит до 1,5 миллионов квадратных метров в год. Также будут выпускаться около 100 тысяч полноформатных листов, и 50 тысяч изделий мягкой мебели. Кроме того, из цехов за год выйдут до 30 тысяч шкафов, кухонь, кроватей и тумбочек. А для хранения сырья и продукции отдадут корпус №2.

Проект предусматривает, что бюджеты разных уровней от работы предприятия получат около 455 миллионов рублей ежегодно.

Авторы проекта подчеркнули, что сейчас использовать сельхозземлю на этих территориях уже не получится, так что целесообразнее передать ее в город под технопарк. Сроки возведения всего этого технического изобилия пока не уточняются, но первый этап реализации Генплана обозначен 2031 годом, а в целом срок его реализации рассчитан до 2041 года.

КОНКРЕТНО

Одновременно со строительством технопарка на суд владимирцев представлено предложение об установлении нескольких новых зон застройки. Так, за домом №66А по проспекту Ленина на площади 1005 квадратных метров предлагается построить многоэтажные дома.

Также на улице Диктора Левитана площадь в 5903 квадратных метра предлагают отдать под многоэтажки — речь идет о землях садовых товариществ внизу улицы.

Кроме того, на улице Растопчина за Пекинкой предлагается создать многофункциональную общественно-деловую зону площадью 29057 квадратных метров.

Ознакомиться с документацией и внести свои замечания и предложения можно до 12 ноября включительно в управлении архитектуры и строительства горадминистрации Владимира по адресу: Октябрьский проспект, 47, 5 этаж, кабинет №529 (каждый вторник и четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00), либо на официальном сайте мэрии также до 12 ноября.