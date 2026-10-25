Во Владимире откроют выставку в честь 270-летия гусевского хрустального завода

Ладья Садко. Фото ВСМЗ.

3 ноября в музейном центре «Палаты» во Владимире откроется выставка «Грани. Хрусталь в диалоге со временем», посвященная 270-летию Гусевского хрустального завода. А сейчас в музее вовсю идет подготовка к открытию. В ВСМЗ рассказали, что ждет посетителей выставки и ее значении.

Более 200 экспонатов

Юбилей Гусевской хрустальный завод отмечает в 2026 году. К юбилейной дате Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил представить масштабную антологию русского художественного стекла, рассказанную через предметы разных эпох, технологические открытия и современные художественные эксперименты.

В экспозиции собрано более 200 произведений из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Гусевского хрустального завода и частных коллекций. Название проекта выбрали не случайно. Грань – ключевой элемент обработки хрусталя, который определяет характер его взаимодействия со светом. Одновременно она становится метафорой художественного поиска: каждая эпоха открывает новые возможности материала, а каждое поколение мастеров по-своему переосмысливает накопленный опыт.

Фото ВСМЗ.

- Для Владимиро-Суздальского музея-заповедника история гусевского хрусталя – это история родной земли, её людей, их труда и таланта. За 270 лет здесь сформировалась не просто промышленная традиция, а уникальная художественная культура, ставшая неотъемлемой частью культурного наследия Владимирской области. Многие из нас держали в руках гусевский хрусталь, видели его на праздничном столе, узнавали его с первого взгляда. Но музей как раз и призван возвращать привычным вещам их глубину: за формой и блеском хрусталя обнаруживаются время, судьбы мастеров, художественные открытия и история целого края, - рассказала Алиса Бирюкова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Хрусталь превращается в волны

Куратор выставки Марина Ширская, сказала, что они пытались создать «линию времени», в которой объединились бы исторические предметы и современные работы. И это покажет, как опыт мастеров прошлого продолжает влиять на художественные поиски сегодняшнего дня.

Ваза декоративная. 1914-1917 гг. Фото ВСМЗ.

- Когда смотришь на историю Гусевского завода, становится заметно, что стекло никогда не было чем-то раз и навсегда определённым. Менялось время, менялось и представление о том, каким оно может быть: предметом повседневной жизни, сложным технологическим материалом, самостоятельным художественным объектом. Современным художникам достаётся не готовая форма и не готовый язык, а накопленный опыт работы с материалом. Его можно продолжать, менять, ставить под вопрос. Но, может быть, ещё важнее воспринимать выставку не как итог, а как дистанцию, с которой можно посмотреть в будущее, – пояснила Марина Ширская.

Выставка охватывает ключевые этапы истории завода: технологические прорывы, государственные и императорские заказы, успехи на международных выставках и смену художественных ориентиров. Иллюстрацией к этим событиям становятся произведения мастеров, позволяющие увидеть, как технические приемы и художественные решения переходили из эпохи в эпоху и получали новое прочтение.

Две центральные витрины посвящены особенно ярким страницам истории гусевского стекла – освоению сложных техник многослойного травления в эстетике Эмиля Галле и расцвету советского художественного стекла 1960–1970-х годов. Исторические произведения здесь соседствуют с работами современных авторов Гусевского хрустального завода.

Ваза для цветов. 1914-1917 гг.. Фото ВСМЗ.

Финальной точкой маршрута становится инсталляция художника Кирилла Рейва. Художник преобразует гусевской хрусталь в звуковые и световые волны. Дело в том, что в инсталляции хрусталь оказывается частью оптической среды: свет проходит сквозь хрустальную массу и создает постоянно меняющуюся световую каустику. Технология позволяет увидеть привычный материал с новой стороны и буквально вывести его за пределы музейной витрины.

- Мне любопытно заглянуть в четвёртое измерение хрусталя – раскрыть светом ту скрытую жизнь материала, которую невозможно увидеть обычным взглядом, - раскрывает суть инсталляции Кирилл Рейв.

Выставка «Грани. Хрусталь в диалоге со временем» во Владимире станет первым этапом юбилейного проекта, посвященного 270-летию Гусевского хрустального завода. В 2027 году проект продолжит путешествие по России и будет представлен, в частности, в Иванове, Казани и Нижнем Новгороде.

КСТАТИ

Коллекция хрусталя Владимиро-Суздальского музея-заповедника насчитывает более 12 тысяч предметов и является одной из крупнейших в России.