Историю сел Владимирской области можно узнать при помощи QR-кода

Фото из канала в MAX главы Гороховецкого округа Оксаны Рябовол.

Данное событие прошло в селе Фоминки 22 октября. Как рассказала глава Гороховецкого округа Оксана Рябовол, в торжественной обстановке там открылась стела, на которой размещен специальный QR-код. При его помощи можно узнать очень многое из истории населенного пункта.

Цифровая хроника

На самом деле такие стелы, помимо Фоминок, установлены еще в двух населенных пунктах: 23 октября ее торжественно открыли в селе Второво Камешковского округа, а на днях открытие состоится в деревне Кипрево, что под Киржачом.

Все три населенных пункта стали победителями проекта «История живет здесь», задуманного Ассоциацией сельских старост Владимирской области и финансируемого на субсидию из областного бюджета. Старт проекта объявили еще в начале августа.

- В общей сложности на конкурс было подано 19 заявок, - уточнил председатель региональной Ассоциации сельских старост, депутат Заксобрания Владимирской области Александр Захаров.

Фото из канала в MAX главы Гороховецкого округа Оксаны Рябовол.

Впрочем, участвовать могли далеко не все села и деревни. В качестве условий выставили присутствие сельского старосты и активных жителей, включая старожилов и краеведов, наличие в населенном пункте библиотеки и школы, готовность муниципального образования поддержать проект и наличие архивных материалов.

По словам Александра Захарова, победителей отбирала конкурсная комиссия. Так в итоге и выбрали Фоминки, Второво и Кипрево.

После этого началось самое сложное: все три населенных пункта создали инициативные группы по сохранению местной истории, и местные жители приступили к сбору материала: записывали воспоминания старожилов, оцифровывали старые фотографии и документы, создавали цифровую хронику, а итогом стала разработка и установка той самой информационно-краеведческой стелы с QR-кодом.

Фоминский сыр

Жители Фоминок открыли свою стелу первыми. По результатам проекта они создали специальную страницу во «ВКонтакте», где разместили все, что удалось найти. Селяне признались, что сведения пришлось добывать буквально по крупицам, и очень многие приняли участие в сборе материала.

«Жители доставали старые фотографии из семейных альбомов, приносили документы. Находились письма начала ХХ века, сохранившиеся на чердаках, стихи местной жительницы о колхозной жизни 1930-х годов, фотографии старой школы, клуба, Фоминского парка, ветеранов Великой Отечественной войны», - рассказали сами фоминцы в своей соцсети.

Старожилы вспоминали кипящую жизнь сельского клуба, вид церкви, которая стояла на месте сельского сквера и другие истории из жизни Фоминок. Местные жители говорят, что удалось собрать даже такие факты, каких ни в одном справочнике не найти. Например, о создании в населенном пункте первого в регионе Народного краеведческого музея, автором которого стал Василий Субботин, о фоминском сыре, старой пекарне, народных традициях и ансамбле «Селяночка».

Фото из канала в MAX главы Гороховецкого округа Оксаны Рябовол.

Теперь все это сможет узнать каждый желающий через ту самую стелу. Кстати, на стеле размещен не только QR-код, но и краткая история села.

- Этот проект рассчитан и на местных жителей, и на гостей, но мы не ставили целью именно туризм. Скорее, это делается больше для людей, которые спокойно смогут зайти и посмотреть историю своего села, которую сами жители и формируют, - объяснил Александр Захаров.

Точно такие же странички появятся у Второво и Кипрево, а в обозримом будущем сел с историей через QR-код во Владимирской области должно стать больше — у авторов проекта есть идея провести конкурс и в 2027 году.