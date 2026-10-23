Во Владимире дорогу на улице Балакирева превратили в «бутылочное горлышко»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Местные жители как минимум полторы недели лицезреют забор с предупреждающими об опасности знаками, который установлен по периметру внушительного раскопа. Котлован вырыли прямо на проезжей части улицы Балакирева.

Географически место раскопа находится возле перекрестка с улицей Алябьева, прямо у дома №25, который пару лет назад «прославился» на всю Владимирскую область тем, что несколько недель из кранов жильцов шел исключительно кипяток.

- На автомобиле передвигаться стало довольно трудно — забор и яма перекрыли одну полосу и превратили дорогу в «бутылочное горлышко». Причем никого из рабочих мы тут давно не видим, а со дня на день все замерзнет и выпадет снег, и останется это все до весны, - возмутился автолюбитель из Ленинского района Егор.

Пешеходы тоже недовольны. Люди, идущие по улице Аляьбева, вынуждены двигаться прямо по проезжей части, чтобы обогнуть раскоп. Надо сказать, что в этом месте ходит очень много детей, так как в нескольких метрах начинается территория школы №11.

С ходу можно подумать, что очередные коммунальные неприятности случились в том самом доме №25 по улице Аляьбева, однако жильцы заверили, что у них все в порядке.

- Действительно, раскопали теплотрассу, но при этом у нас есть и отопление, и горячая вода, - поделилась жительница дома Галина.

Мы выехали на место 23 октября. Там действительно не было ни души — ни рабочих, ни даже какой-либо техники, а предупреждающие таблички гласят, что здесь можно ошпариться кипятком. Внутри раскопа видно магистраль небольшого диаметра, а также бетонное кольцо, стоящее на двух блоках. Само кольцо прикрыто старой колодезной плитой, а у котлована лежит пара отрезков той самой трубы с изоляцией.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В администрации города Владимира сообщили, что коммунальные работы на этом месте ведет Владимирский филиал ПАО «Т Плюс».

- Устранить раскоп обещают до 1 ноября, в том числе с выравниванием дорожного покрытия, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В тепловой компании добавили, что ремонт на самом деле давно закончен. И речь идет лишь о благоустройстве. А его пообещали провести даже раньше 1 ноября — до конца следующей недели.

На вопрос, почему же яму закопали не сразу, в организации объяснили, что потребовалось привезти дополнительные материалы, чтобы восстановить железобетонные конструкции.