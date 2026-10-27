Во Владимире по улице Мира готовятся пустить новые троллейбусные маршруты

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

О планах по созданию постоянного троллейбусного сообщения в этом месте власти Владимира заявили еще минувшим летом. И вот теперь, похоже, эти планы начали воплощаться в реальность.

На днях внимательные жители Владимира заметили, что от проспекта Строителей к улице Мира смонтировали контактную сеть для поворота троллейбусов. Именно отсутствие поворота было главным техническим препятствием для их запуска на этом участке.

Заместитель градоначальника Андрей Михно рассказывал, что на реконструкцию контактной сети деньги должны выделить из городского бюджета по решению горсовета, и такое решение действительно было принято.

Важно оговориться, что по улице Мира мимо поворота на ДТЮ и Белого дома все-таки «бегает» один троллейбус — им стал редчайший маршрут №13, который в основном возит заводчан на ВЭМЗ. Да и то функцию «тринадцатого» обычно выполняет одна из машин маршрута №10.

Теперь же все может измениться: реконструкция сети позволит «рогатым» курсировать в разных направлениях, что существенно расширит возможности. В администрации города Владимира подтвердили, что от своих планов не отказываются, и сейчас действительно ведется подготовка к запуску троллейбусного движения по улице Мира от проспекта Строителей до улицы Горького.

- Но какие именно это будут маршруты, и каким будет их количество, пока сказать нельзя, так как этот вопрос находится в проработке. Коллеги ведут подсчеты с учетом городского трафика и дорожной обстановки, оценивают все «за» и «против», - рассказала официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова.

Стоит напомнить, что в рамках подготовленной в 2024 году новой комплексной схемы организации работы общественного транспорта (КСОТ) выдвигалось предложение по введению двух новых маршрутов, которые поедут через этот отрезок.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Первым стал «ПТР-2» - классический троллейбус №2, который с улицы Горького не поедет на конечную Содышки, а повернет на проспект Строителей, оттуда переедет на улицу Мира и затем вернется на улицу Горького и проследует по старому маршруту дальше.

Вторым должен стать «ПТР-11» - этот троллейбус предлагается пустить из Доброго через ВХЗ по улице Мира, по которой он доедет прямо до проспекта Строителей, затем повернет направо, доберется до улицы Горького и поедет назад в Доброе, опять же через ВХЗ. Но пока все это лишь предложения, в реальности что-то может измениться.

В мэрии добавили, что сейчас продолжаются работы по модернизации контактной сети на улице Мира, и как только власти определятся с маршрутами, они будут объявлены.

Пока конкретные сроки запуска троллейбусов не называются, но в целом специалисты надеются уложиться до конца 2026 года, как и обещали ранее. Так что, возможно, уже к Новому году полноценное троллейбусное движение на этом участке будет открыто.