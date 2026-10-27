Суздальскому Кремлю проведут ребрендинг

Суздальский Кремль. Фото: Виктория СМИРНОВА.

ВСМЗ выложил на сайт Госзакупок лот на выполнение работ по созданию и застройке постоянной экспозиции «Древний Суздаль: история и художественные сокровища». За этой формулировкой скрываются достаточно глобальные работы по обновлению экспозицию внутри суздальского Кремля.

Три эпохи, один музей

Документация, выложенная на портале, показывает, что в ВСМЗ решили серьезно перелопатить музейные пространства, а также сделать территорию Кремля более современной. При этом в музее-заповеднике планируют объединить три «устаревших» (так написано в документах) экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника в одну, отобрав наиболее важные, значимые и ценные экспонаты (Золотая кладовая, Древнерусская живопись, Историческая экспозиция Суздальского Кремля).

Фото из документации на сайте Госзакупок.

Экспозиция будет представлять историю и культуру средневекового Суздаля, которая охватит три исторических этапа:

- домонгольский период как время формирования города как одного из главных политических, религиозных и ремесленных центров Древней Руси;

- эпоху Суздальско-Нижегородского княжества - время важного духовного и государственного подъема;

- эпоху позднего средневековья, когда происходило обогащение Суздаля художественными сокровищами, составившими основу нынешнего музейного собрания.

Фото из документации на сайте Госзакупок.

При этом музейщики хотят, чтобы обновленный музей полноценно представил коллекцию древнерусской иконописи, что находится в фондах ВСМЗ. Кроме того, обновленный музей должен структурировать экспозицию по хронологическим блокам и привязать каждый из них к конкретным храмовым и монастырским комплексам, чтобы показать связь памятников с определёнными местами и их роль в истории города.

Московские кураторы

Следить за тем, чтобы все получилось идеально, будут сплошь светила отечественной современной науки и музейного дела. Среди кураторов обозначены доктор искусствоведения Наталья Сиповская, искусствовед и научный сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсесян, и.о. директора института археологии РАН Николай Макаров и другие.

Когда работы будут закончены, новый музей будет условно разделен на 14 частей:

Фото из документации на сайте Госзакупок.

1) галерея «Долетописный Суздаль»;

2) зал 1 «Суздаль и суздальская земля в домонгольскую эпоху (XI–XIII века);

3) зал 2 «Сокровища Рождественского собора»;

4) зал 3 «От автономии — к Московской Руси: Суздальская земля в XIII–XV веках. Археология, иконопись и святыни древних городских обителей»;

5) зал 4 «Художественные сокровища Покровского монастыря в Суздале (XIV – начало XVI века)»;

6) зал 5 «Художественные сокровища Покровского монастыря в Суздале (XIV – начало XVI века)»;

7) зал 6 «Художественные сокровища Покровского монастыря в Суздале (XIV – начало XVI века)»;

8) зал 7 «Художественные сокровища монастырей Суздаля и Владимиро-Суздальской земли (середина XVI – начало XVIII века)»;

9) зал 8 «Художественные сокровища монастырей Суздаля и Владимиро-Суздальской земли (середина XVI – начало XVIII века)»;

10) зал 9 «Зона аудиоинсталляции»;

11) переход из 9 зала в 10 зал;

12) зал 10 «Эпоха митрополита Иллариона (1631-1708)»;

13) зал 11 «Эпоха митрополита Иллариона (1631-1708)»;

14) зал 12 «Иконописцы и ремесленники Суздаля в эпоху Позднего Средневековья и в Новое время (XVI–XVIII века)».

Выбрать подрядчика, который возьмется за столь глобальный проект, должны в начале ноября. Во всяком случае, срок окончания подачи заявок заканчивается второго числа последнего осеннего месяца.

Фото из документации на сайте Госзакупок.

При этом на все работы победителю конкурса будет дано всего около полутора месяцев. До 15 декабря надо будет уже сделать все работы, так как на это число в ВСМЗ запланировали открытие экспозиции.

Начальная стоимость работ определена в 40 миллионов 325 тысяч рублей. Впрочем, эта цена по итогам может оказаться ниже.