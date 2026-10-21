Во Владимире «семейный спецназ» чиновников не будет изымать детей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Постановление о создании этой группы и положение о ее работе подписал глава города Владимира Сергей Волков. Особенно остро горожане отреагировали на пункт, который упоминал о возможности изымать детей. В мэрии не смогли убедительно объяснить жителям происходящее, но уполномоченный по правам детей во Владимирской области Юлия Раснянская рассказала, что пугаться владимирцам не нужно.

Ложный донос

После того, как стало известно о создании межведомственной группы реагирования на нарушения прав детей, жители Владимира завалили соцсети мэрии и другие паблики вопросами о ее работе. Владимирцы решили, что в областном центре зарождается так называемая ювенальная юстиция, под которой обыватели подразумевают изъятие ребенка из семьи по какому-то мелочному поводу.

- Что же это получается? Теперь они смогут приезжать домой и забирать детей, как им вздумается? - недоумевает отец двоих детей Александр из Ленинского района. - То есть, соседи сделали ложный донос, а у меня забрали ребенка?

В администрации города Владимира поспешили заявить, что ничего принципиально нового не случилось. Такая группа существовала и раньше.

- Происходит приведение документа в соответствие с законодательством, просто его обновили по датам и по форме, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Увы, легче от такого объяснения владимирцам не стало. Кстати, само постановление «о семейном спецназе», как его быстро окрестили в СМИ, ссылается на решение областной Комиссии по делам несовершеннолетних от марта 2026 года. Однако в этом решении нет ни слова о создании подобных групп. Там лишь даны ориентиры на усиление работы по защите прав детей по разным направлениям. Причем сроки отчета по конкретным пунктам датированы вообще серединой лета. Почему мэрия решила издать этот документ в октябре — власти города объяснить не смогли.

Унификация

Ясность в происходящее внесла уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская. Она поспешила успокоить: никто изымать детей не собирается.

- Необходимо подчеркнуть, что сейчас вся политика государства нацелена на сбережение семьи, которой всячески пытаются сохранить ребенка, пытаются помочь в решении каких-то сложностей, - отметила детский омбудсмен.

Юлия Раснянская. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

По словам Раснянской, изъять ребенка стало еще сложнее — для этого даже создана отдельная комиссия по обоснованности помещения ребят в спецучреждение, которая анализирует каждый конкретный случай и только после этого принимает решение. Конечно, случаи изъятия бывают, но в совсем запущенных ситуациях, когда все плохо и перспектив улучшения нет. Так что порядочным людям беспокоиться не нужно — доносы соседей и анонимки не станут поводом забирать малышей.

Юлия Раснянская объяснила, что тему подняли именно сейчас в связи с переформатированием муниципального Детского оздоровительно-образовательного социально-педагогического центра. Отныне он стал называться Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, как и одноименная организация под эгидой Министерства образования Владимирской области. То есть, эти учреждения унифицировали.

- Это ресурсный поддерживающий семьи центр, где работают психологи, дефектологи и прочие специалисты. Чуть более года назад в головном отделении был создан антикризисный отдел, где также есть мобильная бригада, выезжающая по серьезным случаям, связанным с семьей. Это специалисты высокого класса, и они должны быть мобильными с точки зрения ситуаций, требующих внимания, - объясняет омбудсмен.

Причем эти специалисты выезжают не только в гости к семьям, но и в школы и другие образовательные организации — везде, где потребуется. По сути, межведомственная группа мэрии станет чем-то вроде их помощников — они отработают поступающую информацию

и примут решение о привлечении специалистов ЦППМСП, если это будет нужно.

- Это не карающий, а помогающий механизм, чтобы конкретный ребенок чувствовал себя хорошо, да и специалисты были более уверены, - резюмировала Юлия Раснянская.

Так что владимирским родителям бояться не стоит, да и созданную группу «спецназом» назовешь едва ли — работать она будет исключительно в рабочее время, да и то по необходимости.