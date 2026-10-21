Ковровские вымогатели похищали наркоторговцев и отбирали у них деньги

Уголовное дело в итоге вышло на 64 тома. Фото прокуратуры Владимирской области.

На днях завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по обвинению 11 жителей города Коврова в вымогательствах, разбоях, грабежах, угоне, краже и похищении людей. Примечательно, что их жертвами становились исключительно люди, занимавшиеся наркоторговлей.

Лицом в воду

В УМВД России по Владимирской области отметили, что для расследования преступлений этой шайки была создана специальная следственная группа, а потерпевшими по делу признаны 13 человек. В областной прокуратуре уточнили, что все преступления были совершены с сентября 2024 года по 12 мая 2025 года, когда всех задержали.

По сведениям сотрудников регионального УФСБ, группу сколотил 42-летний ковровчанин, набравший в нее своих знакомых. Сам он ранее неоднократно был судим.

Следствие полагает, что в течение девяти месяцев участники шайки действовали по одному и тому же плану: они специально отыскивали распространителей наркотиков, так как у них, по мнению обвиняемых, должны были быть деньги. Удобно это было и в плане того, что наркоторговцы вряд ли стали бы жаловаться на вымогателей в полицию.

Банда пользовалась тем, что была сильней и превосходила жертв числом. Выбранных жертв хватали и увозили в безлюдное место. Там жертв избивали палками, а для большей острастки обжигали им пальцы рук. В одном случае человека окунали лицом в ближайший водоем, чтобы показать серьезность своих угроз.

Впрочем, кроме чисто физической расправы, шайка грозила своим жертвам распространением про них нехороших сведений.

Жертв вывозили в безлюдные места и пытали. Фото прокуратуры Владимирской области.

История на 64 тома

- Суммы вымогаемых денежных средств варьировались от нескольких тысяч до 50 тысяч рублей. В ряде случаев потерпевших избивали и открыто забирали деньги, мобильные телефоны, украшения и банковские карты, - уточнила заместитель руководителя отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

По версии следствия, ковровские вымогатели получили таким путем около 3,8 миллиона рублей, причем в одном случае они забрали у жертвы ключи от квартиры и сами поехали к нему домой, забрав оттуда 600 тысяч рублей.

Еще в одном случае ковровчане попытались вынудить человека оформить нотариальную доверенность, чтобы продать его квартиру в Муроме. Однако эту схему они не смогли провернуть, так как законная хозяйка жилища оказалась жива, а у жертвы преступления прав на квартиру в реальности не оказалось.

В итоге оперативники МВД и ФСБ вышли на след шайки и при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали всех ее участников.

Изначально было заведено 26 уголовных дел, которые затем соединили в одно. В полиции уточнили, что общий объем дела составил 64 тома, из которых только обвинительное заключение потянуло на 6000 листов. Сами члены шайки вину не признавали, однако следователи и прокуроры полагают, что собранных доказательств будет достаточно, чтобы отправить их в места не столь отдаленные.

Уголовное дело на днях передано на рассмотрение во Владимирский областной суд.