Муромский городской театр получит новый звук и световые пушки

Муромский театр. Фото МБУК "Муромский городской театр".

Это учреждение культуры для Владимирской области в своем роде уникально. Пожалуй, после областного академического театра драмы оно стало вторым по величине полноценным театром региона. Сейчас здание нуждается в обновлении, и совсем скоро такие работы должны начаться.

Народная стройка

Министр культуры Владимирской области Ольга Демина во время открытия фестиваля «У Золотых ворот» рассказала, что строительство нового театра ни в одном крупном городе региона пока не планируется, однако тут же поделилась приятной новостью.

- Стоит вопрос приведения (существующих — авт.) театров в современное состояние. Например, уже на следующий год будем решать вопрос с Муромом, - заявила Ольга Демина.

Министр культуры отметила, что речь идет о Муромском городском театре на улице Льва Толстого.

- Будем делать современную, красивую площадку, капитальный ремонт с элементами реставрации, - добавила министр.

Приведение его в порядок поддержало Министерство культуры России.

Тут стоит сказать пару слов о создании учреждения. Изначально в Муроме на этом месте в 1918 году открыли «Советский драматический театр имени А.В. Луначарского», но в августе 1944 года здание сгорело. Известный муромский краевед Надежда Антонова уточняла, что в городе была сильна традиция посещения театра, поэтому было принято решение о его возрождении.

Новое здание построили на месте старого методом народной стройки, и возводили его с 1956 по 1962 годы с перерывами. Окончательный вариант проекта разработал московский институт «Гипротеатр», а внутреннюю отделку выполняли специалисты московского отделочного треста. Здание примечательно обилием лепных украшений.

Огромные дубовые двери на входах подарили работники столичного «Метростроя», мебель и кресла создавали в мастерских театра имени В.И. Немировича-Данченко, а люстры и светильники, в том числе огромную красивую люстру зрительного зала, делали в Москве. Кстати, нестандартные стекла для дверей и окно выполняли мастера из Гусь-Хрустального. До недавнего времени учреждение называлось «Дворец культуры имени 1100-летия города Мурома».

В самом Муромском городском театре подтвердили, что сейчас создается проект ремонта зрительного зала со сценой. Он должен быть готов в декабре текущего года. В целом здание, получившее в 2023 году статус объекта культурного наследия, давно уже нуждается в обновлении.

- С 1962 года были только косметические ремонты. Все оснащение, например, мы покупали постепенно — выходит из строя, покупаем. Также мы участвовали в федеральной программе театров, по которой тоже приобретали оборудование в дополнение. Но это было в те годы, когда здание являлось ДК и имело совсем другие потребности в звуке и свете, - рассказала исполняющий обязанности директора Муромского городского театра Светлана Боенкова.

Часть зрительного зала Муромского городского театра. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Поворотный круг

Теперь же учреждению требуется более современное оснащение. В первую очередь необходимо обновить зрительный зал площадью 742 квадратных метра с балконами и бельэтажем, а также сцену. Согласно техническому заданию, зал реконструируют полностью, включая обновление всех инженерных систем.

Потребуется спроектировать зону для художника по свету и звукорежиссера, а также предусмотреть места расположения световых пушек и софитного подъема (конструкции для установки освещения).

В зрительном зале отремонтируют ложи с установкой новых стульев и восстановят всю лепнину. Кроме того, смонтируют новую акустическую систему по всему залу, оставив без изменения лишь ту ее часть, что уже размещена на сцене.

Сцена тоже окажется реконструирована: здесь полностью обновят и усилят поворотный круг, установят новый антрактно-раздвижной занавес, смонтируют различные подъемы, а всю сценическую механизацию выполнят с системой цифрового управления. И это далеко не полный перечень работ.

В Муромском городском театре добавили, что на 2027-2028 годы учреждению должны выделить средства на ремонт крыши и фасада, но особо радужных надежд сотрудники театра не строят. По их словам, проекты уже создавались и раньше, но все они ложились мертвым грузом и устаревали.

Однако если верить министру культуры Владимирской области Ольге Деминой, решение о реконструкции принято окончательно, так что на этот раз сбоев быть не должно. Сами работы должны быть проведены в течение двух лет, однако точной даты их начала пока нет. Тем не менее, когда ремонт начнется, на некоторое время Муромский театр временно будет закрыт.