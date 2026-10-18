Владимирские криминалисты СК раскрыли преступление по шоколадке

Фото СУ СК России по Владимирской области.

Эти люди нередко играют одну из главных ролей в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, причем как совершенных недавно, так и много лет назад.

Нюансы тактики

В Следственном управлении СК России по Владимирской области отдел криминалистики возглавляет Максим Морозов. Вместе с ним трудятся его заместитель Петр Денисов, а также сотрудники подразделения Артем Пинаев, Вячеслав Зернов, Сергей Дербин и Юрий Никулин. Также там существует должность специалиста, проводящего психофизиологические исследования на полиграфе, или «детекторе лжи».

Работы следователей-криминалистов включает в себя функции следователя и эксперта, а также криминалиста, занимающегося непосредственным изучением улик и материалов. Главная задача этих людей — обеспечить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, изнасилований и других, а также помощь в поиске без вести пропавших. Немалую часть работы данных сотрудников составляет раскрытие преступлений прошлых лет, в том числе благодаря молекулярно-генетической экспертизе.

Во многом благодаря следователям-криминалистам раскрываемость убийств и покушений на убийства в 2026 году составила 100 процентов. В общей сложности во Владимирской области зарегистрировано 34 таких преступления.

Точно такая же картина по схожим преступлениям — причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Таковых в регионе случилось 18, и все они были раскрыты, как и изнасилования, которых зарегистрировано 11.

Кроме того, за девять месяцев 2026 года направлено в суд 19 уголовных дел по 24 преступлениям прошлых лет, включая три убийства и одно изнасилование. Из них два преступления помогла раскрыть генетическая экспертиза.

Случай в темном сквере

Одним из самых громких случаев последних лет стало преступление, совершенное в Гусь-Хрустальном ноябрьским вечером 2024 года. У Музея хрусталя в темном сквере неизвестный напал на девушку, когда та шла домой с работы. Насильник оттащил свою жертву с дорожки в кусты, где та от испуга не стала кричать.

Однако девушка выронила из кармана телефон, который вскоре нашла другая женщина. Она позвонила по первому номеру из списка, и ей ответил встревоженный парень жертвы. Молодой мужчина прибежал в парк и своими криками вспугнул преступника. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре следователи и полицейские осматривали место происшествия, куда также прибыл следователь-криминалист Артем Пинаев.

Увы, описать наружность нападавшего жертва не смогла из-за темноты, да и улики мало что дали — из всего изъятого на месте почти ничего не имело отношения к преступлению. Но вдруг удача улыбнулась следователям, которым помог шоколадный батончик. Выяснилось, что преступник выронил его из кармана, причем шоколадка оказалась ограниченной серии.

- Совместно с оперативниками мы начали отрабатывать все магазины Гусь-Хрустального. Работа большая, но если ты ее делаешь командой и нацелен на результат, то многое становится возможным, - отметил Артем Пинаев.

Работа с задержанным насильником в Гусь-Хрустальном. Фото СУ СК России по Владимирской области.

Было установлено, что в Гусь-Хрустальном 14 магазинов продают такие батончики. Просмотрев записи с камер наблюдения они вычислили предполагаемого насильника, которым был ранее судимый местный житель. В итоге он и оказался преступником и позднее был приговорен к 8,5 годам.

Надуманный предлог

А однажды установить истину помогла карта москвича, которую обнаружили в феврале 2024 года в кармане убитой женщины, найденной в районе СНТ в Александровском районе. Ни документов, ни телефона при ней не оказалось — очевидно, их забрал преступник.

Следователи смогли установить по карте личность жертвы и затем узнать ее номер телефона, получив позднее данные от сотовых операторов об аппаратах, работавших недалеко от нее.

Так им удалось разыскать таксиста, который вспомнил, что подвозил саму потерпевшую и мужчину, вместе с которым они вышли на перекрестке недалеко от места, где обнаружили тело.

Вскоре среди абонентов разыскали и 47-летнего знакомого убитой, который долгое время снимал у нее комнату в Москве. Выяснилось, что мужчина долгое время испытывал к ней неприязнь и решился на убийство. Под надуманным предлогом он вывез ее в Александровский район, где строил дачи.

- Зимой в тех местах малолюдно, и проселочные дороги, как правило, пустынны. Выйдя на одном из перекрестков из такси, далее они пошли пешком. Через некоторое время фигурант напал на женщину, нанеся ей множественные удары по голове отрезком металлической трубы, – вспоминает следователь-криминалист Вячеслав Зернов.

Преступление было раскрыто, а преступник отправился в колонию строгого режима.

Удаленная запись

Не менее интересное дело было у следователя-криминалиста из Мурома Алексея Суслова. В феврале 2021 года он расследовал исчезновение 39-летнего местного жителя, работавшего в кузнице.

Фото СУ СК России по Владимирской области.

Оказалось, что незадолго до исчезновения он ездил домой к своему пожилому начальнику, причем последний ранее был неоднократно судим за разбои и убийство. Подозрение тут же пало на него, но мужчина избрал хитрую стратегию. Он признал, что виделся с подчиненным, но тот якобы рассказал, что поедет на заработки в Москву. При этом явного мотива для убийства у начальника не имелось, да и первичный осмотр квартиры ничего не дал.

Следователь Суслов избрал тонкую тактику: он периодически вызывал заподозренного на допросы и наблюдал за его поведением. Последний понял, что его подозревают, и начал нервничать. В конце концов, он совершил серьезную ошибку.

- Мужчина подговорил проверенного знакомого сделать на его телефон голосовое сообщение с анонимного номера от имени пропавшего и в нем кратко сообщить, что тот в Москве, подробности сообщить не может, просит денег взаймы, - рассказал Алексей Суслов.

Об этом предполагаемый преступник рассказал знакомым и следователям, а потом удалил запись в надежде, что стражи порядка смогут лишь зафиксировать факт поступления сообщения. Но тут он прокололся: во время очередного визита к следователю у него потребовали телефон, и через специальный программный комплекс восстановили удаленную запись. Родственники пропавшего заявили, что голос тому не принадлежит.

Тогда заподозренный ударился в бега, уехав в Нижний Новгород, хотя купил билет в Москву. Однако этот ход следователи и оперативники тоже просчитали и задержали его. Кроме того, в его жилище провели теперь уже более тщательный осмотр и обнаружили частицы крови убитого.

Под давлением улик муромлянин сознался — его подчиненный рассказал, что создаст свою фирму и заберет часть сотрудников с собой. Желая избавиться от конкурента, начальник кузницы убил его ударами по голове и вывез тело по частям. Позднее фрагменты трупа в пакетах обнаружили в бетонном кольце в одном из гаражных массивов.