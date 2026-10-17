Режиссерам устроят локейшн-тур по Владимирской области, чтобы они снимали у нас

Фото предоставлено Киноцентром Владимирской области.

21 октября в Областном Дворце культуры и искусства состоится церемония открытия IV открытого фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена». Мероприятие это стало очень популярным в регионе, ведь оно позволяет не только смотреть отличные фильмы и мультики, но и встретиться со звездами российской киносцены. Организаторами события выступают региональный Киноцентр и Областной Дворец культуры и искусства.

Если говорить про звезд, то не станет исключением и этот год. В фестивале примут участие народный артист РСФСР Сергей Никоненко, заслуженные артистки России Оксана Сташенко, Анна Ардова, популярные актеры и актрисы театра и кино: Екатерина Волкова, Евгений Банифатов, Олег Комаров, Иван Стебунов, Илья Коробко, Влад Конопка, Яна Поплавская, Артур Сопельник, Екатерина Семенова, Ярослав Жалнин, Денис Бузин, Ольга Бобкова, Алена Чехова, Мария Рыщенкова, Артем Сарибеков. Многие из них проведут творческие вечера на площадках городов Владимирской области, причем зачастую бесплатно.

Также организаторы фестиваля приготовили для гостей и новые форматы событий. Так, 20 октября состоится локейшн-тур по региону. Локейшн-тур – это мероприятие, в рамках которого Владимирскую область будут показывать российским режиссерам и продюсерам, чтобы те вдохновились локациями и приезжали к нам снимать большое кино. Так что теоретически после этого года мы можем ждать больше съемок отечественного кино в регионе.

Впрочем, главным событием фестиваля остается просмотр фильмов и анимационных лент. Продюсеры и режиссеры конкурсных лент представят свои работы зрителям в учреждениях культуры Владимирской области. Всего в основной программе участвуют шесть фильмов и шесть мультфильмов. Среди первых за победу будут бороться: «Мы не дети», «Мой друг», «Мой друг, кот и Пушкин», «Мой дед», «Красавица» и «Приключения желтого чемоданчика». Среди вторых значатся: «Коты Эрмитажа 2: Тайна египетского зала», «Герои Арктики», «Три кота: путешествие во времени», «Блокадные судьбы», «Три богатыря и свет клином» и «Серафима».

Фото предоставлено Киноцентром Владимирской области.

Оценивать картины будут три состава жюри: два детских (анимационное и игровое кино) и профессиональное – режиссеры, продюсеры, сценаристы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Тюмени.

Церемония закрытия фестиваля «Киноперемена» состоится 24 октября в Областном Дворце культуры и искусства. Победители получат заветные призы - статуэтки заслуженного художника России Игоря Черноглазова, которые представляют собой смотрящего в небо и мечтающего Маленького принца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

22 октября в рамках кинофестиваля пройдет футбольный матч «Артисты - дети». А перед церемонией закрытия зрителей ждет презентация новой коллекции бренда одежды «Душегрея», которая создана к юбилею «Золотого кольца России».