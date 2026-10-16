Самый народный участковый Владимирской области написал диссертацию по истории

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Пожалуй, этот человек родился, чтобы стать участковым. Однако жизненный путь капитана Андрея Смирнова не сразу привел его на эту должность, позволив получить большой опыт в самых незаурядных вещах.

Два пути

Во Владимирской области победителем регионального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый-2026», проводимого МВД России и «Комсомольской правдой», стал 37-летний полицейский из Владимира Андрей Смирнов. Именно ему предстоит защищать честь региона на Всероссийском этапе состязания.

Будущий офицер родился в Собинке. Мама Андрея — педагог, а отец на тот момент работал в милиции, хотя и закончил исторический факультет. Позднее папа нашего героя перешел на службу в УФСИН, где сперва трудился во Владимирском централе, а на пенсию вышел начальником железнодорожного конвоя в Москве.

Андрей улыбается и говорит, что выбор профессии у него оказался небольшим — либо стать учителем, либо пойти по стопам отца. Однако молодой человек не стал рубить с плеча, и отцовский путь начал, как и тот, с истфака.

- Во Владимире я живу с 2006 года, когда приехал поступать во Владимирский государственный педагогический университет. Закончил исторический факультет с иностранным языком, говорю по-английски, - рассказывает капитан Смирнов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Надо сказать, что университет он окончил с отличием, и задумался об ученой степени. Вскоре Андрей Смирнов поступил в аспирантуру, и взялся за диссертацию.

- Я занимался взаимоотношениями между СССР и США времен президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Писал о том, как строились отношения с Советским Союзом, - вспоминает участковый.

Как и положено аспиранту, Андрей имел научные публикации, и уже почти подступился к защите. А чтобы не забывать английский язык, он преподавал во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи.

К сожалению, в ту пору получить степень кандидата наук не вышло. Причина оказалась банальной — молодому специалисту не хватило денег, чтобы часто ездить в Москву, чего требовала защита. Так что это дело пришлось отложить на неопределенный срок.

«Опорник»

Тут в жизни будущего участкового произошел крутой поворот. Андрей пришел к выводу, что ему стоит послужить в Вооруженных силах России, как это делали дед и отец. Срочную службу он не проходил ввиду отсрочки, но решил пойти в армию по контракту на два года. Местом службы выбрал Воздушно-десантные войска и оказался в Иваново.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

По окончании контракта Андрей вернулся во Владимир и теперь уже точно решил, куда пойдет работать.

- Я советовался с родителями, поговорил с отцом, и все-таки выбрал полицию. Конечно, и профессия учителя и профессия полицейского одинаково важны — ты помогаешь людям. Но мне показалось, что в полиции я смог бы помогать в большей степени, - поделился Смирнов.

В 2017 году он пришел в ОВД стажером, а уже в начале 2018 года надел погоны и стал участковым уполномоченным, с 2021 года назначен старшим участковым. А территория у Смирнова всегда была одной и той же — это участок Перекопского, Октябрьского и Стрелецкого военных городков в областном центре. Здесь же расположен и «опорник» - участковый пункт полиции, в котором буквально только что сделали отличный ремонт. Не без гордости Андрей показывает белые стены и новенькую мебель, и признается, что раньше тут «мыши бегали».

Редкая татуировка

Повествование о своей «земле» капитан Смирнов ведет, как настоящий историк.

- Это так называемый район военных городков. Соответственно, раньше это была закрытая территория, без доступа граждан, но затем, в 1960-е годы, доступ стал свободным. Многое уже поменялось, много военных переехало, заселяются гражданские люди, появляется очень много съемных квартир, - говорит офицер.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Увы, принесло это и негативные моменты. Например, немало хлопот доставляют общежития на улицах МОПРа и 9-го Января. Нередко там происходят дебоши и семейные скандалы на почве спиртного, с которыми приходится разбираться участковым. В 2017 году, на заре карьеры Смирнова, в одной из «общаг» даже случилось убийство — женщина ударила ножом сожителя, который бросился на нее с кулаками.

Немало хлопот доставляют скандалы между водителями, которые делят во дворах парковочные места. Иной раз доходит до того, что один сосед намеренно царапает машину другого, а это уже уголовное дело. Да и нелегальные столбики и цепочки из дворов приходится ликвидировать — такие материалы полицейский направляет в горадминистрацию.

Из правонарушений на своем участке Андрей Смирнов особо выделяет «семейники» - скандалы в семьях на бытовой почве. Опытный полицейский говорит, что уже настолько хорошо научился разбираться в этих конфликтах, что, еще не войдя в квартиру, знает, как будет действовать и что говорить.

Вторая проблема — мелкие кражи из сетевых магазинов. Однако сейчас участковый наладил настолько плотный контакт с директорами, что они сразу же в случае хищения отправляют фото заподозренного человека с камер наблюдения Андрею в мессенджер. Изучив за годы службы свой район буквально до камня, капитан Смирнов знает почти всех жителей, и подчас может по внешности сразу определить предполагаемого нарушителя или преступника.

В этом плане капитан говорит, что внимательность к мелочам — одно из важнейших качеств участкового.

- Однажды поступило сообщение о хищении товара с «Рынка на Чайковского». Там ночью неизвестный взломал замок павильона. Пока опергруппа работала, я просмотрел видео, но лица забравшегося в павильон человека почти не было видно. Зато на руке у него оказалась татуировка, очень похожая на ту, что была у одного из моих поднадзорных, - вспоминает Андрей.

На эту татуировку у мужчины, находившегося под административным надзором, участковый обратил внимание давно, когда приходил к тому домой. Тату в виде необычного цветка ярко ему запомнилась, так что главный подозреваемый оказался определен моментально.

- В итоге моя догадка подтвердилась. К тому же на месте происшествия обнаружили еще одну улику — его отпечатки пальцев, - добавил Смирнов.

Так преступление было раскрыто.

Случай на дежурстве

Еще одна сторона нашего героя: он многодетный папа. У Андрея растут две дочки 6 и 4 лет, а также младший двухлетний сынишка. Между прочим, с супругой Татьяной он тоже познакомился благодаря работе.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Так, в 2019 году в полицию поступило сообщение о потерявшейся во Владимире молодой девушке из другого города. Дежуривший Андрей Смирнов выехал на место и разыскал ее. Оказалось, что разыскивал он тогда свою судьбу – молодые люди познакомились и с тех пор уже не расставались. Самое любопытное, что Татьяна тоже оказалась из Собинки, хотя на малой родине молодые люди никогда до этого не встречались.

В свободное время Андрей Смирнов предпочитает играть в футбол, которым занимается со школы, и ходит на спортплощадку с детьми. Конечно, любит проводить время с семьей. А вот художественную литературу почитать удается редко, все больше приходится штудировать литературу юридическую.

- Конечно, я остаюсь в профессии, - говорит капитан Смирнов о планах на будущее. - Некоторые люди меняют должности: сегодня был участковым, завтра ушел в уголовный розыск или в следствие. Но ведь приходится учиться заново, а тут я все знаю. Ведь эта самая «народность» растет с каждым годом. Участковый не должен стоят на месте и довольствоваться тем, что есть. Нужно постоянно двигаться вперед и общаться с новыми людьми, - заключил участковый.