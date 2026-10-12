Наставники шоу «Голос. Дети» устроили «битву» за певицу из Владимира

Кира Шохина. Кадр из видео Первого канала.

Стартовал 13-й сезон шоу «Голос. Дети». В этом году наставниками стали Полина Гагарина, семейная пара - Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев, а также кумир молодежи Ваня Дмитриенко.

Мечтала с пяти лет

За место на проекте решила побороться юная певица из Владимира — 12-летняя Кира Шохина. Девочка призналась, что попасть на проект мечтала с пяти лет, когда увидела шоу по телевизору. После этого родители отвели Киру в студию вокала, где педагоги увидели в ней большой потенциал. Сейчас девочка учится в Международной академии музыкальных искусств в Москве в мастерской Ольги Попковой. За плечами юной певицы — победы во всероссийских и международных вокальных конкурсах.

Для слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети» Кира выбрала песню Кристины Агилеры «You Lost Me» и не прогадала. Буквально на первых секундах к ней развернулся Ваня Дмитриенко, а вслед за ним на красную кнопку нажали Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Полина Гагарина наслаждалась исполнением певицы чуть дольше, но тоже вскоре повернулась. Наставники были в восторге от голоса и таланта нашей землячки.

- Просто космос! У тебя такой взрослый, оформленный тембр, невероятно объемный звук, - выразила свое восхищение Полина Гагарина.

Алексей Воробьев поинтересовался, занимается ли девочка музыкой, кроме вокала. Оказалось, что Кира играет на фортепиано, но мечтает научиться играть на гитаре.

- Научить играть на гитаре тебя могут два человека. Ваня — по-современному, и я — профессионально, - вступил в борьбу за участницу Алексей Воробьев.

- Это было просто шикарное выступление. Как долго ты держала нас в неведении твоего шикарного диапазона — какие у тебя сильные и плотные верха. Ты такая молодец, это было очень «вкусно» и круто, - похвалил Ваня Дмитриенко.

Фото Первого канала.

Сложный выбор

- Главное, чтобы педагоги относились к тебе очень внимательно и не портили тебя какими-то техниками. Вот я никого не порчу, даю свободу и немного направляю. Я еще могу предложить тебе актерское мастерство, - начала уговаривать пойти в свою команду Полина Гагарина.

Неожиданно Ваня Дмитриенко встал со своего кресла и буквально заслонил собой наставницу. Но та не сдалась и направилась прямиком к девочке, а следом за ней и самый молодой член жюри. Вскочил с кресла и Алексей Воробьев, но его на место вернула Аида Гарифуллина, попросив не давить на ребенка.

- Неважно, к кому ты сейчас пойдешь. Я просто хочу сказать спасибо за то удовольствие, что ты нам доставила своим исполнением, - резюмировала Аида.

- Я вас всех очень люблю и долго думала, к кому пойти. Но решила сделать свой выбор на сцене. Мое сердце подсказывает мне, что я пойду к Ване Дмитриенко, - сказала Кира.

- О да. Ты такая молодец. Я уже жду нашу первую тренировку, - не скрывал эмоций наставник юной певицы.

Таким образом, Кира Шохина прошла первый этап шоу. Пожелаем ей удачи!

Напомним, что в прошлом сезоне Владимир представляли сразу две юные певицы из Владимира — Милана Крохина и Вероника Тарасова. Милане удалось пройти в финал, но победительницей она не стала. В апреле этого года девочка завоевала Гран-при на международном музыкальном конкурсе в Сан-Ремо, а также озвучила Русалочку в мультфильме «Легенда о Русалочке», который выйдет на большие экраны в мае 2027 года.

КОНКРЕТНО

Увидеть выступление Киры Шохиной можно здесь.