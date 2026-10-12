Во Владимирской области олени и лоси могут начать атаковать автомобили

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Традиционная проблема для владимирских автолюбителей: в первой половине осени начинается брачный период у лосей и оленей, в связи с чем эти звери чаще оказываются на автомобильных дорогах. В региональной Госохотинспекции рассказали, о чем стоит помнить водителям, чтобы не попасть в неприятности.

Атака автомобиля

По сведениям Госохотинспекции Владимирской области и областного Управления ГАИ, только за восемь месяцев текущего года в регионе произошло 81 ДТП с животными, причем в 69 случаях автомобили сталкивались с лосями. Кстати, в сентябре случилось только две таких аварии, но в них пострадали четыре человека.

- У лося гон происходит во второй половине сентября, а в октябре он начинается у благородного и пятнистого оленей, - рассказали в областной Госохотинспекции.

В это время звери начинают активно перемещаться в поисках пары и проявляют при этом куда меньшую осторожность, чем обычно, нередко выходя на проезжие части.

Так что в середине осени у владимирских автомобилистов возрастает вероятность встретиться с тем или иным видом оленя. Впрочем, и лосей сбрасывать со счетов не стоит — сохатые выходят на загородные трассы нередко и без всякого гона.

В Госохотинспекции Владимирской области заметили, что чаще всего опасность подстерегает наших водителей с девяти часов вечера до двух часов ночи, а также утром с 5.00 до 9.00, причем животные выбегают на дорогу столь стремительно, что зачастую избежать столкновения не получается.

Более того, специалисты предупредили, что в поисках самок крупные олени и лоси могут проходить за ночь до 50-70 километров, пересекая на своем пути автодороги, а сам автомобиль они могут принять за соперника и даже попытаться атаковать.

Есть и еще одна причина, по которой лоси и олени появляются на трассах: из-за вырубки лесов и застройки их привычные места обитания меняются, что вынуждает их проходить вдоль дорог вне путей постоянной миграции.

- Поэтому, заметив на обочине или дороге лося, кабана, оленя, косулю, медведя и так далее, не пытайтесь отогнать его с помощью звукового сигнала или моргания фарами. По возможности медленно остановитесь, включите аварийную сигнализацию и продолжаете движение только после ухода животного, - предупредили в региональной Госохотинспекции.

«Дикие животные»

Если все же авария случилась, нужно выставить знак аварийной остановки, включить «аварийку» и вызвать ГАИ.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Специалисты посоветовали не подходить к зверю, если он ранен. Следует позвонить по телефону «112» и попросить, чтобы на место ДТП прислали ветеринаров или соответствующие службы.

Также владимирская Госохотинспекция напомнила, что звери являются собственностью государства, так что водителю придется возмещать вред. Однако если у автолюбителя полис ОСАГО в порядке, бояться нечего — страховая компания покроет убытки.

Наконец, инспекторы посоветовали не уезжать с места аварии даже в ситуации, когда животное убежало — в случае его гибели и последующего обнаружения егерем последний может обратиться в полицию, и это расценят как оставление места ДТП. Увозить зверей тоже не нужно, ведь это могут расценить уже как браконьерство.

Поэтому владимирских водителей попросили быть внимательнее и снижать скорость там, где лес примыкает к дороге и где стоят знаки «Дикие животные». Подождать осталось немного — по словам сотрудников Госохотинспекции Владимирской области, хотя каких-то четких сроков гона у оленей не существует, но обычно в первых числах ноября он полностью завершается.