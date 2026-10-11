Атака БПЛА на Владимир 11 октября 2026: последние новости, что произошло, пострадавшие

. Фото: Олег УКЛАДОВ.

11 октября Владимирская область пережила одну из крупнейших атак БПЛА. В результате падения беспилотников была повреждена инфраструктура в пригороде Владимира. Редакция КП-Владимир располагает сведениями, что конкретно было атаковано, но не может назвать место падения беспилотника ввиду соответствующего решения Оперативного штаба Владимирской области. На основании этого решения СМИ могут публиковать только ту информацию, что дают официальные органы власти.

Последние новости об атаке БПЛА на Владимир 11 октября 2026

Губернатор Владимирской области в семь часов утра сообщил только , что беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира. Возник пожар. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей. По ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов.

Губернатор Александр Авдеев. Фото Правительства Владимирской области.

"Ситуацию держу на личном контроле. На месте работают экстренные службы и специалисты. Угроза атаки сохраняется. Призываю жителей соблюдать меры безопасности", - написал глава региона в своих социальных сетях.

Есть ли пострадавшие при атаке БПЛА

Информации о пострадавших на этот час нет. Однако, судя про всему, никто не пострадал. Разрушений жилых домов удалось избежать, а на месте падения БПЛА никого не было, так как атака была в ночное время суток. Дополнительную информацию власти обещают публиковать по мере поступления.

Что происходит после атаки

Сейчас на месте падения БПЛА работают экстренные службы, которые устраняют последствия ЧП. В администрации города Владимира уточнили, что общественный транспорт ходит без ограничений с соблюдениям всех норм безопасности, а вот для личного автотранспорта проезд ограничен. Машины пускают в объезд.

Дополнительную информацию дали в прокуратуре Владимирской области, которая также работает на месте падения БПЛА. Они сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. На месте находится прокурор города Владимира Алексей Грошенков. По данным прокуратуры, произошло отключение электричества в ряде домов областного центра. Восстановление электроснабжения находится на контроле надзорного ведомства. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Владимирской области организована горячая линия: 8-910-670-10-13.

В 8.15 Александр Авдеев опубликовал сообщение, что электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80 процентов, тепло- и водоснабжение – на 100 процентов.

UPD: 15.20:

Администрация города Владимира сообщила последние новости, связанные с последствиями устранений атаки БПЛА на инфраструктуру, расположенную в одном из пригородов областного центра.

В частности чиновники сообщили, что тепло- и водоснабжение было восстановлено на 100 процентов, но вот работы по восстановлению электроснабжения еще продолжаются. При этом власти города посоветовали в случае возникновения вопросов жителям, пострадавшим от атаки, обращаться в городское управление гражданской защиты населения города Владимира. Оно располагается по адресу: улица 1-я Пионерская, 62. Также туда можно позвонить по телефонам: 53-11-48, 53-39-72.