В городе Владимире открылась третья модельная библиотека

Фото владимирской областной научной библиотеки.

6 октября 2026 года состоялось радостное событие для всех любителей чтения из микрорайона 8ЮЗ. Здесь после долгого ремонта, наконец-то, открыли филиал №5 Центральной городской библиотеки. Теперь это модельная библиотека. Уже третья во Владимире.

Краеведение и патриотизм

Что такое модельная библиотека? Чиновники говорят, что это библиотека нового поколения. Дело в том, что после ремонта она становится не просто местом, где выдают книги, но еще и современным многофункциональным общественным пространством, где проводятся лекции, концерты, праздники.

Именно такой библиотекой и стал филиал №5 на Верхней Дуброве. При этом власти региона решили, что у обновленного учреждения должен быть свой профиль. Была сформирована концепция модельной библиотеки «Парк Истории».

- Пространство библиотеки посвящено историческому наследию, патриотическому воспитанию и краеведческим исследованиям, - рассказал заместитель Министра культуры региона Олег Гуреев.

Выразилось это в том, что после модернизации в библиотеке появились новые тематические зоны, которые поддерживают общую концепцию «парка». Так здесь появились:

Фото владимирской областной научной библиотеки.

- Абонемент для взрослых «Книжные аллеи» (объединит свободный доступ к художественной, исторической и краеведческой литературе и комфортные места для чтения, встреч и литературных мероприятий);

- Детский абонемент «Полянка-Читайка» (станет пространством для чтения, игр, творчества, семейного досуга и интеллектуального развития детей);

- Информ-грот «От Z до В» (будет ориентирован на цифровую грамотность, работу с компьютером, интернетом и электронными ресурсами. В этой зоне будут проходить занятия для людей старшего возраста, подростков и взрослых);

- Фольклорный зал «Владимирские гулянья» (станет пространством сохранения и популяризации народной культуры, ремесел, традиционных праздников и обрядов Владимирского края);

- «Интерактивная площадка» (здесь будут представлены книги, периодические издания, краеведческие материалы, тематические выставки и информационные ресурсы по истории Владимира, Владимирского края и России).

Последняя точка также будет использоваться для проведения исторических и краеведческих лекций, встреч, презентаций, дискуссий, исследовательской работы, интеллектуальных программ и выставочных проектов.

Новое оборудование

После ремонта в библиотеке полностью обновилась мебель и техническое оснащение. Здесь появились 6 компьютеров и 2 ноутбука. Часть техники будет использоваться сотрудниками, часть — посетителями для самостоятельной работы, обучения, выхода в интернет и доступа к электронным библиотекам.

Для библиотеки были приобретены многофункциональные устройства, акустическое оборудование, источники бесперебойного питания, периферийная техника и дополнительные кабели для подключения пользовательских устройств. Для проведения мероприятий будет использоваться интерактивные панель и информационный киоск. Также сюда провели высокоскоростной интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Фото владимирской областной научной библиотеки.

Наконец, в библиотеке создали условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных граждан крыльцо оборудовали пандусом, санузел - пристенными опорными поручнями. Для слабовидящих пользователей перед входом в библиотеку на входе имеется кнопка вызова, тактильная вывеска и тактильные таблички. Также после модернизации для слабовидящих посетителей в библиотеке будет предоставляться электронная лупа, а для людей с расстройством аутистического спектра - наушники с шумоподавлением.

На переоснащение библиотеки по модельному стандарту было направлено около 8,5 млн рублей.

СПРАВКА «КП»

Библиотека-филиал №5 (улица Верхняя Дуброва, 10) открылась в 1971 году и является единственной библиотекой в активно развивающемся Юго-Западном микрорайоне города Владимира. На протяжении многих лет учреждение занимается сохранением и популяризацией исторического и духовного наследия, развитием краеведения, патриотического воспитания и культурного просвещения.