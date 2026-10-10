Неожиданный гость: во Владимирскую область прилетел розовый фламинго

Фото Госохотинспекции Владимирской области.

Необычная история случилась в глуши Судогодского округа — там на речке близ деревни Кондряево, откуда ни возьмись, появился розовый фламинго.

Беглец

Рыболовы, столкнувшиеся с небывалой для наших мест птицей, искренне восторгались красивым пернатым и даже сняли на видео, как фламинго ходит по мелководью и летает. По их словам, необычный житель Судогодского округа людей почти не боялся.

Вскоре о розовой птице стало известно сотрудникам Госохотинспекции Владимирской области, которым позвонили жители Кондряево.

Тут же на место выехал специалист. Он обнаружил розового фламинго, чинно стоящего посреди воды на одной ноге. Судя по всему, птице понравилось на мелководье, и она отнюдь не спешила покидать хорошее место. По словам селян, на водоеме пернатый гость к тому моменту обитал уже около недели.

Фото: Евгений ВОЛКОВ

В Госохотинспекции объяснили, что в дикой природе эти птицы обычно расселяются на соленых озерах и в морских лагунах Африки, Евразии и Америки, и откуда он взялся во Владимирской области, можно лишь догадываться.

- Пока непонятно — то ли это особь, которая потеряла навигацию и вместо южных широт выдвинулась к нам, либо это беглец, например, из Московского зоопарка, - говорит начальник отдела учета и мониторинга объектов животного мира и среды их обитания Госохотинспекции Владимирской области Федор Скрипченко.

Впрочем, не отменяются и другие сценарии, которые могли привести к некоему природному сбою, заставившему фламинго прилететь под Судогду. Речь может даже идти о естественном отборе.

В любом случае, специалист отметил, что фламинго явно не случайно облюбовал судогодское мелоководье. Скорее всего, там есть необходимые для пищи мальки, ракообразные, водоросли и тому подобная закуска.

Кстати, розовыми они вовсе не рождаются — перья фламинго приобретают такой цвет в результате накопления кортиноидов, получаемых птицей с пищей — специфическими водорослями и ракообразными. И без такой еды они могут побелеть.

Фото Госохотинспекции Владимирской области.

Розовые фламинго занесены в Красную книгу Российской Федерации, поэтому владимирская Госохотинспекция тут же передала сведения о находке в федеральную службу Росприроднадзора. Именно ей предстоит решать, что же делать с судогодским гостем.

Первый визит

Увы, навсегда поселиться во Владимирской области у розового фламинго не получится, даже если бы ему самому очень захотелось. Оказывается, эти птицы хорошо переносят заморозки, но главные трудности возникнут во время ледостава, когда пернатое рискует попросту остаться без еды. Так что в лучшем случае у нового обитателя судогодской реки остается около 50 дней до наступления настоящих холодов.

Вместе с тем, в региональной Госохотинспекции добавили, что эти птицы вообще не гнездятся в России.

- Они отмечаются в пролете в Астраханской и Ростовской областях, когда летят из Казахстана. Но в литературе описаны случайные залеты в северные широты, такое у этого вида бывало, и достаточно часто, - уточнил Федор Скрипченко.

Кстати, у розовых фламинго весьма сложные пути миграции, и в том же Казахстане их можно встретить на озере Тенгиз, однако даже там они не размножаются, предпочитая выводить потомство в субтропических и тропических широтах.

Что касается Владимирской области, то здесь, по сведениям специалистов, подобный визит и вовсе наблюдается впервые.