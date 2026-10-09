Во Владимире из аэропорта «Семязино» первые рейсы вылетят в 2028 году

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Журналистам и депутатам Законодательного Собрания Владимирской области показали ход возведения новой воздушной гавани, в которую превратится старый аэропорт Владимира.

По «взлетке» на катке

Предместья «Семязино», где сейчас возводится новый аэропорт, встречают разбитыми дорогами, по которым приходится добираться до большой строительной площадки, в которую превратилась вся территория аэродрома. У старого здания вокзала готовят площадку под стоянку самолетов, и грузовики один за одним подъезжают к экскаватору на погрузку грунта.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Олег Табунщик объяснил, что в обозримом будущем от старого здания аэропорта вряд ли что-то останется.

- В перспективе здесь будет аэровокзальный комплекс, но пока построим аэровокзальный зал с пропускной способностью до 180 пассажиров в час, - уточнил замминистра.

Оказывается, старый аэропорт в принципе не имел ничего кроме взлетной полосы и нескольких перронов для обслуживания самолетов. Ни очистных сооружений, ни светосигнального оборудования, ни средств управления полетами — ничего этого не было.

- То есть, летчики заходили по приборам визуально на полосу. Возможно с этим связано то, что в 2018 году, когда были пробные полеты, это не нашло развития. Потому что были определенные ограничения, - добавил Олег Табунщик.

Теперь же тут появится буквально все, включая современный командно-диспетчерский пункт, в котором будут дежурить четыре специалиста. Рядом построят аварийно-спасательную станцию, где станут находиться еще 16 человек.

Что касается взлетно-посадочной полосы, то ее удлиняют на 1000 метров. Уже сейчас на «взлетке» активно укладывают асфальт. По словам Олега Табунщика, она закончена на 80-85 процентов, и в целом подрядчик — компания «Автобан», подходит к завершению основного этапа. Пока же вместо самолетов по полосе катаются автомобили строителей, а также катки и асфальтоукладчики.

Взлетная полоса готова на 80-85 процентов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Руководитель проекта Алексей Меркулов добавил, что в 2026 году «взлетку» планируется полностью закончить. В конечном варианте она будет иметь длину в 2,6 километра и ширину в 42 метра. Гарантия на верхний слой асфальтобетона составит 5 лет.

Малая авиация

Олег Табунщик подтвердил, что планы остались неизменными — взлетать и приземляться в «Семязино» смогут самолеты таких типов, как МС-21, «Сухой Суперджет», «Боинг-737» и машины классом ниже. Тут же оборудуют площадку для малой авиации и вертолетов. Помимо гражданских судов, в аэропорту Владимира будут работать представители МЧС и санавиация.

Кстати, в ходе строительства пришлось вырубить немало деревьев — общий объем древесины составил 43 тысячи кубометров. Ее передали бойцам в зону СВО. Уже сейчас железнодорожным и автомобильным транспортом туда отправили около половины от этого объема.

Сейчас на огромной строительной площадке продолжают трудиться 320 специалистов и 128 единиц различной техники. Если все пойдет по плану, в декабре 2027 года все работы будут выполнены, а после всех согласований из «Семязино» вылетят первые рейсы. Уже несколько авиакомпаний страны заинтересовались этим проектом. Ориентировочно, вылеты стартуют в 2028 году.