Владимирские власти просят водителей не толпиться на АЗС у первых колонок

. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вице-губернатор Владимирской области Денис Синявский рассказал журналистам о ситуации с топливом на территории региона и сообщил, какие меры принимаются в связи с кризисом.

Замглавы Владимирской области сразу отметил, что перебоев с поставками топлива у нас нет. В общей сложности в регионе работают более 200 автозаправочных комплексов, из которых 70 принадлежат так называемым Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). Во Владимирской области они представлены такими гигантами, как «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть» и «Роснефть», которые не только продают топливо, но и сами его производят. Остальные АЗС принадлежат частникам, покупающим бензин и дизель через топливную биржу.

Именно на заправки ВИНКов топливо привозят регулярно.

- Ежедневно мы проводим мониторинг объемов поставки и мониторинг объемов потребления. Каждый день на территорию области через инфраструктуру ВИНКов поставляются около 600 тонн бензинов разных марок, - отметил Денис Синявский.

Из этого количества 100 тонн резервируют под нужды машин коммунальных и экстренных служб, в том числе медицинских. Остальное получают автомобилисты, высокую культуру которых вице-губернатор отметил особо. По его словам, автолюбители пропускают на заправках спецтехнику, которая заливается топливом без проблем.

Денис Синявский признал, что ситуация непростая, и заверил, что власти региона постоянно находятся в контакте с руководством ВИНКов.

Что до частных заправок, то с ними приходится работать в особом режиме. Власти находятся на связи с Минэнерго России, пытаясь решить вопрос о стабилизации цен.

- Владимирская область в рейтинге регионов по росту цен на топливо сейчас не на самых выигрышных позициях, но это объясняется как раз тем дисбалансом, когда в общей структуре АЗС большое количество комплексов относится к частным владениям, - подчеркнул Синявский.

Подытоживая, вице-губернатор заявил, что власти ежесуточно понимают, какой объем топлива необходим, передают данные в федеральный центр, а если в том или ином муниципалитете возникают сложности, принимают решения по стабилизации ситуации.

- Говоря об автолюбителях, хочу обратиться с просьбой: при заезде на АЗС зачастую формируются достаточно большие очереди. В этот момент необходимо проявлять взаимное уважение и распределяться по колонкам таким образом, чтобы не создавать очередь искусственно, - заявил Денис Синявский.

Он объяснил, что говорит о моментах, когда машины стоят у первых двух-трех колонок, а дальние бензоколонки пустуют.

- Я прошу обращать на это внимание, это позволит нам ускорить темпы заправки и не формировать хвосты на проезжей части, тем самым вызывая возникновение аварийных ситуаций, - заключил замглавы Владимирской области и заметил, что власти продолжат контролировать ситуацию. - Уверен, что в ближайшее время она будет улучшаться.