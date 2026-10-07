Владимирские полицейские раскрыли секрет «отравленных» корзин с продуктами

Фото из группы "ЖенСовет Владимир" в ВК.

В третьей декаде сентября интернет-сообщество Владимирской области наводнили страшные истории о корзинках с якобы отравленными продуктами, которые некие злоумышленники расставляли возле жилых домов.

Тревожные сообщения поступали из Судогодского и Гусь-Хрустального районов, где местные жители обнаружили возле своих домов красивого вида корзины, наполненные колбасами, конфетами, фруктами и даже бутылками с вином.

Фотографии с этими находками распространяли из паблика в паблик с припиской, что на самом деле продукты отравленные.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили, что сообщения о корзинах им поступали, и по данным фактам проводится проверка, однако никакой конкретики на тот момент больше не было.

Кстати, на места происшествия выезжали не только полицейские, но и сотрудники МЧС, которых привлекали исключительно на всякий случай. По сведениям наших источников, напугавшие селян корзины изъяли и направили на исследование в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Что до взрывчатки (наличие которой бдительные жители тоже подозревали), то ее среди продуктов не оказалось.

Фото из группы "ЖенСовет Владимир" в ВК.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отказались комментировать ситуацию, сославшись на региональный главк полиции. Наконец, спустя две недели стражи порядка рассказали подробности этих событий. Оказалось, что они не только узнали, были отравлены продукты или нет, но даже смогли найти того, кто организовал эту «акцию».

Полицейские уточнили, что все сообщения о корзинках поступали им в один и тот же день — 22 сентября, и действительно звонки приходили из Судогодского и Гусь-Хрустального районов.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Владимирской области установили личность и местонахождение гражданина, который оставил корзины. Им оказался житель города Москва, - рассказала заместитель руководителя отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Екатерина Симоненкова.

В ходе беседы со стражами порядка молодой человек признался, что не собирался напугать местных жителей. Оказалось, что корзины он оставлял чисто из добрых намерений. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что продукты были нормальными — никакой отравы в них не содержалось.

Впрочем, сам автор доброй, но не понятой владимирцами акции, назвал свой поступок опрометчивым и необдуманным. На этом история и закончилась.