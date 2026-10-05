Управлять Владимирской областью поможет искусственный разум

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

На днях Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило на сайте госзакупок не совсем обычный тендер. Речь идет о создании подразделения, которое станет центром принятия решений.

Полезный гаджет

Согласно конкурсной документации, заключать контракт с потенциальным подрядчиком предстоит региональному Центру информационных технологий. Победившей организации предстоит создать Ситуационный центр губернатора Владимирской области со всеми необходимыми устройствами и программами.

По сути, это будет не просто площадка для заседаний с режимом ВКС, а сложная информационно-техническая система, занимающая несколько помещений. Часть из них отдадут под центральную аппаратную и серверную комнату, а другую часть составит зал, в котором можно будет проводить совещания. Даже кабинет главы региона окажется «абонентской зоной отображения оперативной аналитической информации».

Авторы отмечают, что система должна наглядно показывать информационно-аналитические материалы, подготовленные министерствами и ведомствами Владимирской области, а также муниципалитетами и организациями.

При этом одним показом не ограничится: система сможет анализировать сведения, стекающиеся из разных источников, и позволит давать прогнозы и планировать социально-экономическое развитие региона. Вдобавок губернатору окажется легко контролировать работу подчиненных министерств и учреждений, ход строительства объектов и сферу ЖКХ - буквально не выходя из кабинета.

Еще Ситуационный центр поможет оперативно мониторить данные по линии МВД и МЧС и получать конфиденциальные сведения, закрытые для общего доступа.

«Рутинные операции»

Таким образом, вся жизнь Владимирской области окажется в руках единого электронного разума, который ее соберет воедино, проанализирует и предоставит главе региона. Последний, исходя из обстановки, сможет принимать более быстрые и оперативные решения в зависимости от необходимости.

Но даже это еще не все: электроника поможет сотрудникам правительства обнаруживать скрытые тенденции, оценивать риски и моделировать итоги принимаемых решений.

Наконец, система поможет рядовым работникам аппарата губернатора и министерств, ибо автоматизирует «рутинные операции по ручному сбору, консолидации и подготовке отчетных презентационных материалов».

Правда, вряд ли кто-то в Правительстве Владимирской области после запуска Ситуационного центра окажется уволен за ненужностью: центр будет иметь штат сотрудников, среди которых окажутся как техники, так и аналитики. Иными словами, на откуп искусственному интеллекту управление регионом все-таки не отдадут, однако отчасти воспользуются его «услугами».

Начальную стоимость контракта оценили в 88 миллионов 645 тысяч рублей. Если все пойдет по плану, подрядчика определят 13 октября. Выполнить работу придется в сжатые сроки: до 20 ноября потребуется поставить всю необходимую аппаратуру и программы, а с 21 ноября по 15 декабря спроектировать, создать и закончить монтаж всей системы.

Таким образом, к концу года Ситуационный центр при губернаторе Владимирской области сможет начать работу.