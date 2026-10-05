Благоустройство Козлова вала начинается с лестницы

Так лестница выглядит сейчас. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Еще в начале августа текущего года глава города Владимира Сергей Волков рассказал о встрече с митрополитом Никандром и сотрудниками региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия. Главной темой стало благоустройство Козлова вала.

В ходе встречи обсуждался вопрос о том, как сделать одну из самых известных исторических достопримечательностей города более привлекательной для туристов.

- Объекты такого статуса требуют тщательной подготовки документов, после чего можно будет приступать к ремонту данного объекта, - заявил тогда градоначальник по итогам встречи.

Сергей Волков отметил, что решено было установить на Козловом валу современное ограждение, чтобы защитить его от повреждений. Кроме того, глава Владимира обратил внимание на необходимость создания системы водоотведения, так как стекающая вода разрушает склоны древней насыпи. Он добавил, что работу нужно проводить бережно, чтобы Козлов вал стал опрятным.

А начать решили с лестницы. Соответствующий тендер на днях был размещен на сайте госзакупок России.

Это единственная лестница на Козловом валу, которая ведет от улицы Летне-Перевозинской к улице Георгиевской и находится на пешеходной дорожке, идущей со стороны драмтеатра. Сейчас ее состояние весьма удручающее — кособокие, видавшие виды ступеньки, неказистые перила и полное отсутствие пандуса. Вокруг лестницы уже образовались стихийные подъемы на насыпь, которые вредят Козлову валу.

Согласно размещенной документации, заказчиком работ выступает МКУ «Зеленый город». Начальную стоимость контракта определили в 2 миллиона 174 тысячи рублей. Кстати, проект ремонта в мае текущего года разработала компания «Афина плюс», которая отметила, что речь идет не только о лестнице, но также о благоустройстве примыкающих к ней дорожек и организации водоотвода.

А такой будет новая лестница на Козловом валу после ремонта. Фото из проектной документации.

Планируется, что будущий подрядчик разберет старую лестницу и демонтирует перила, а также уберет маленькую площадку перед ней. Кроме того, придется немного поработать экскаватором, а потом довести работу до конца руками, чтобы убрать подстилающие слои грунта. Затем потребуется уплотнить грунтовое основание, сверху уложить песок и щебень и устроить железобетонные фундаменты. На готовое основание установят ступени с мозаичным покрытием, а потом оборудуют новые поручни.

По обеим сторонам лестницы организуют желоба водостоков, и также обновят дорожки. Гарантия на новое сооружение должна составить не менее двух лет с даты приемки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 октября, а 12-го числа власти должны определить подрядчика. На всю работу специалистам отведут 30 дней с даты заключения контракта. Таким образом, Козлов вал должен обрести новую лестницу уже нынешней осенью.